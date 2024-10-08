محافظ بني سويف يتابع انهيار منزل من 4 طوابق غير مأهول بالسكان بالواسطى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجراءات التي اتخذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، حيال واقعة إنهيار منزل غير مأهول بالسكان، ومكون من 4 طوابق بمدينة الواسطى، في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.

إنهيار منزل مكون 4 طوابق ببني سويف

وكانت غرفة عمليات الأزمات والكوارث بمحافظة بني سويف، قد تلقت إخطارًا يفيد بانهيار منزل مكون من 4 طوابق غير مأهول بالسكان بشارع طراد النيل امتداد شارع الثانوية بمدينة الواسطى، وتسبب في سقوط عمود إنارة وانقطاع الكهرباء بالمنطقة دون خسائر في الأرواح.

وتبين أن المنزل خالٍ من السكان، دون مصابين أو خسائر بشرية، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى لاتخاذ اللازم وفحص المنازل المجاورة لبيان تضررها من عدمه، كما تبين أن المنزل صادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت، وتم فرض كوردون أمني حول المنزل، وفصل المرافق من كهرباء ومياه.

لجنة للمرور على المباني القديمة ببني سويف

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أصدر، في وقت سابق، قرارًا بتشكيل لجنة للمرور على المباني القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على العقارات الآيلة للسقوط، ويرأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها نائب رئيس المدينة المختص، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس من التخطيط العمراني بالإدارة الهندسية، وأعضاء من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانوينة والمتابعة بالوحدة المحلية، ومهندس من مديرية الإسكان.

وتختص اللجنة بالمرور على كافة المباني والعقارات القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على المباني والعقارات التي تحتاج إلى أعمال ترميم وتدعيم أو الآيلة للسقوط والتي يُخشى سقوطها، وتحديد الأعمال التي تحول دون انهيار تلك المباني والعقارات حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

تقرير فني لكل عقار يحتاج إلى تدعيم أو إزالة

كما تتولى اللجنة إعداد تقرير فني مستقل لكل عقار يحتاج إلى أعمال تدعيم أو إزالة، وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة، على أن يتم العرض، على المحافظ، بتقرير مُجمًع نصف شهري لاعتماد الإجراءات اللازمة حيال تلك العقارات والمباني طبقًا للقانون.