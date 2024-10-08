الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع انهيار منزل من 4 طوابق غير مأهول بالسكان بالواسطى

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجراءات التي اتخذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، حيال واقعة إنهيار منزل غير مأهول بالسكان، ومكون من 4 طوابق بمدينة الواسطى، في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.

 

إنهيار منزل مكون 4 طوابق ببني سويف

وكانت غرفة عمليات الأزمات والكوارث بمحافظة بني سويف، قد تلقت إخطارًا يفيد بانهيار منزل مكون من 4 طوابق غير مأهول بالسكان بشارع طراد النيل امتداد شارع الثانوية بمدينة الواسطى، وتسبب في سقوط عمود إنارة وانقطاع الكهرباء بالمنطقة دون خسائر في الأرواح.

 

وتبين أن المنزل خالٍ من السكان، دون مصابين أو خسائر بشرية، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى لاتخاذ اللازم وفحص المنازل المجاورة لبيان تضررها من عدمه، كما تبين أن المنزل صادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت، وتم فرض كوردون أمني حول المنزل، وفصل المرافق من كهرباء ومياه.

 

 

لجنة للمرور على المباني القديمة ببني سويف

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أصدر، في وقت سابق، قرارًا بتشكيل لجنة للمرور على المباني القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على العقارات الآيلة للسقوط، ويرأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها نائب رئيس المدينة المختص، ومدير الإدارة الهندسية، ومهندس من التخطيط العمراني بالإدارة الهندسية، وأعضاء من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانوينة والمتابعة بالوحدة المحلية، ومهندس من مديرية الإسكان.

 

وتختص اللجنة بالمرور على كافة المباني والعقارات القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على المباني والعقارات التي تحتاج إلى أعمال ترميم وتدعيم أو الآيلة للسقوط والتي يُخشى سقوطها، وتحديد الأعمال التي تحول دون انهيار تلك  المباني والعقارات حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

 

تقرير فني لكل عقار يحتاج إلى تدعيم أو إزالة

كما تتولى اللجنة إعداد تقرير فني مستقل لكل عقار يحتاج إلى أعمال تدعيم أو إزالة، وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة، على أن يتم العرض، على المحافظ، بتقرير مُجمًع  نصف شهري لاعتماد الإجراءات اللازمة حيال تلك العقارات والمباني طبقًا للقانون.

 

محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المُركزة للأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية

إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

حُماة الوطن يُنفذ مبادرة لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين ببني سويف

محافظ بني سويف يلتقى مدير فرع هيئة التأمين الصحي الجديد

محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المُركزة للأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية

إصابة 13 شخصًا عقرهم كلب ضال في قرية الأزهري ببني سويف

إعلام بني سويف تحصد المركز الأول في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسكندرية

رئيس سمسطا ببني سويف يوجه بتبسيط اجراءات التصالح على مخالفات البناء

رئيس إهناسيا ببني سويف يتابع انتظام سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

رسميا، نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء بعد موافقة النواب

تركيا تسعى لبناء 1000 مصنع في مصر

انطلاق مراسم اصطفاف الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بحضور السيسي

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

موعد أول اختبار للطلاب في المدارس بالعام الدراسي الجديد

السيسي يشهد تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار بوصلات خلف العدادات

منوعات

المزيد

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 8- 10-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مانويل بيليجريني أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

أهمها إدراك النص، علي جمعة يشرح أركان الفتوى الثلاثة

أحاديث حول فضل الاستشهاد في سبيل الله

المزيد
الجريدة الرسمية