الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مفوضية الأمم المتحدة تكشف عدد المهاجرين السودانيين في ليبيا

اللاجئون السودانيون
اللاجئون السودانيون في ليبيا، فيتو

 أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في تقرير لها أن عدد المهاجرين السودانيين في ليبيا بلغ 98,700 اعتبارا من 1 أكتوبر.

وذكرت أن 47,179 منهم مسجلون لدى المفوضية، فيما دخل حوالي 65 ألفا عبر منطقة الكفرة، مع تقديرات تشير إلى دخول ما بين 300 إلى 400 شخص يوميا.

 

عدد المهاجرين السودانيين في ليبيا

 وأفادت الأمم المتحدة في وقت سابق أن نحو 2.2 مليون سوداني فروا إلى الدول المجاورة لمواجهة الصراع المستمر في السودان، ومن بينهم مصر وتشاد وإفريقيا الوسطى وليبيا.

 

ولفتت المفوضية إلى أن أغلب النازحين من الأطفال يعانون من أمراض وبائية مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية.

 

تفاقم أزمة تدفق اللاجئين من السودان

وبحسب «روسيا اليوم»، كان الناطق باسم بلدية الكفرة لليبية، عبدالله سليمان، حذر من تفاقم أزمة تدفق اللاجئين من السودان.

وقال سليمان في غفادة صحفية إن المدينة تمر بمأزق حقيقي سببه استمرار تدفق اللاجئين السودانيين نحوها، وتزايدهم يخلف أعباء كثيرة على المؤسسات الخدمية والصحية.

وأضاف سليمان أن المنظمات الدولية منذ دخولها في وقت متأخر من الأزمة تكتفي بتوفير الأغطية والغذاء، دون تقديم أي دعم للمؤسسات الخدمية.

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

بعد استقرار الأوضاع، تنسيق بين ميناء قسطل وآرقين لتسهيل عودة السودانيين لديارهم

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المهاجرين السودانيين ليبيا المهاجرين السودانيين في ليبيا السودان اللاجئين من السودان اللاجئين السودانيين

مواد متعلقة

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

بعد استقرار الأوضاع، تنسيق بين ميناء قسطل وآرقين لتسهيل عودة السودانيين لديارهم

أستاذ هندسة سدود يحذر من كهوف السرج بعد اكتمال ملء سد النهضة وتأثيره على السودان(فيديو)

موعد مغادرة السودانيين شارع فيصل.. هل تعيد معركة الخرطوم النازحين إلى أراضيهم؟ (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

فيديو جديد يرصد اندلاع حريق هائل بمصنع للأقمشة بالعاشر من رمضان

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

10 صور ترصد الجدية في مران الزمالك اليوم استعدادًا للسوبر المحلي

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

قرار جديد من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع استراتيجية

منوعات

المزيد

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

إلى أين يتجه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟، الأونصة وصلت لهذا السعر

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية