مفوضية الأمم المتحدة تكشف عدد المهاجرين السودانيين في ليبيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في تقرير لها أن عدد المهاجرين السودانيين في ليبيا بلغ 98,700 اعتبارا من 1 أكتوبر.

وذكرت أن 47,179 منهم مسجلون لدى المفوضية، فيما دخل حوالي 65 ألفا عبر منطقة الكفرة، مع تقديرات تشير إلى دخول ما بين 300 إلى 400 شخص يوميا.

عدد المهاجرين السودانيين في ليبيا

وأفادت الأمم المتحدة في وقت سابق أن نحو 2.2 مليون سوداني فروا إلى الدول المجاورة لمواجهة الصراع المستمر في السودان، ومن بينهم مصر وتشاد وإفريقيا الوسطى وليبيا.

ولفتت المفوضية إلى أن أغلب النازحين من الأطفال يعانون من أمراض وبائية مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية.

تفاقم أزمة تدفق اللاجئين من السودان

وبحسب «روسيا اليوم»، كان الناطق باسم بلدية الكفرة لليبية، عبدالله سليمان، حذر من تفاقم أزمة تدفق اللاجئين من السودان.

وقال سليمان في غفادة صحفية إن المدينة تمر بمأزق حقيقي سببه استمرار تدفق اللاجئين السودانيين نحوها، وتزايدهم يخلف أعباء كثيرة على المؤسسات الخدمية والصحية.

وأضاف سليمان أن المنظمات الدولية منذ دخولها في وقت متأخر من الأزمة تكتفي بتوفير الأغطية والغذاء، دون تقديم أي دعم للمؤسسات الخدمية.