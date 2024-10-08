سقوط شهداء ومصابين، قوات الاحتلال تستهدف مستشفى في مخيم جباليا بغزة
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف أثناء توغل الجيش الإسرائيلي في بلدة ومخيم جباليا ومناطق أخرى شمال قطاع غزة.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية بشكل كثيف على مستشفى كمال عدوان وعند مداخل بواباته في مخيم جباليا.
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