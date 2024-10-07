حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية،بث مباشر

أجرت “فيتو” قبل قليل بثا مباشرا لتغطية فعاليات حفل ختام الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ، والذى شهده قصر ثقافة الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين.

محافظ الإسماعيلية يشهد حفل الختام

وذلك في حضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات الثقافية والأدبية والقيادات التنفيذية والشعبية.

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

عرض أوبريت مصر غالية

و شمل حفل الختام عرض أوبريت مصر يا غالية، بمشاركة الفرق المصرية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، والذى أعقبه موسيقي اصطفاف أعلام الدول .

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

تكريم الفرق المشاركة

ثم تكريم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، يرافقه كل من الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان ماهر كمال للفرق المشاركة بالمهرجان.

كما يشمل حفل الختام عزف لحن السلام على كل من قال السلام كلمات طارق على، ألحان ماهر كمال،توزيع محمد مصطفي، واستعراضات عمرو عجمي والحفل من إخراج ماهر كمال.

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

جانب من فعاليات حفل الختام، فيتو

أداء البروفة النهائية

وكانت قد أدت الفرق البروفة النهائية لحفل الختام، وذلك بإشراف من الفنان ماهر كمال مدير المهرجان، والكابتن عمرو عجمي مصمم الرقصات.

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