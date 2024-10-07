اليوم العالمي للمسنين، محافظة الإسماعيلية تنظم يومًا ترفيهيًّا لكبار السن (صور)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، سعادته البالغة لاختيار محافظة الإسماعيلية للعام الثاني على التوالي لاستضافة ١٢٠ من كبار السن من محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، وذلك ضمن فعاليات احتفالات وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للمسنين.

تقديم كافة الإمكانيات لكبار السن

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتقديم كافة التسهيلات لضيوف المحافظة لقضاء يوم متميز من خلال تنفيذ برنامجًا ترفيهيًّا توعويًّا صحيًّا، كما قدم أكرم الدعوة لهم بحضور حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

تقدير محافظ الإسماعيلية لكبار السن

وأشار إلى تقديره العميق لهم ولدورهم في بناء الأجيال، مؤكدًا على حقهم في دعمنا ومساندتنا لهم.

جاء ذلك أثناء زيارة محافظ الإسماعيلية لضيوف المحافظة من كبار السن في إطار احتفالاتهم باليوم العالمي لكبار السن والتي حرص فيها على تهنئتهم والتقاط الصور الفوتوغرافية معهم، مؤكدًا على سعادته بهذا الجمع واستضافة المحافظة لهم، منوهًا أننا على استعداد تام لاستقبال احتفالاتهم العام القادم.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

تنفيذ عدد من الفعاليات التي تستهدف كبار السن

وقد أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن شهر أكتوبر الجاري سيشهد تنفيذ عدد واسع من الفعاليات على مستوى المحافظات بمشاركة من كبار السن تزامنًا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومن بينها الاحتفال الخاص باليوم العربي لكبار السن.

التأكيد على أهمية التوعية

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التأكيد على أهمية التوعية والحماية للمسنين، وإبراز دور مقدمي الرعاية.

واستقبلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، وفدًا يضم ١٢٠ من كبار السن من محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وتضمنت الاحتفالية تقديم فقرات فنية ترفيهية متنوعة، بمشاركة مكتبة مصر العامة كما تشارك مؤسسة راعي مصر بتنفيذ قافلة طبية لضيوف المحافظة تشمل تخصصات الرمد، العظام والباطنة، بالإضافة إلى مشاركة جمعية الهلال الأحمر المصري بتقديم المساعدات والدعم لهم، وكذلك تقديم خدمات صحية وإرشادية توعوية للسادة الضيوف ضمن فعاليات الاحتفالية اليوم، لضيوف المحافظة، يعقبها حضور حفل الختام لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية بقصر ثقافة الاسماعيلية.

وأوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة أن الاحتفالية تأتي ضمن فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي، التي تقدمها لرعاية كبار السن، وتأكيدًا منها على دعم الدولة لكبار السن وتقديرًا لمكانتهم.



وانطلقت أتوبيسات الضيوف المشاركين في الاحتفالية إلى نادي الفيروز منذ الصباح الباكر، لقضاء يوم ترفيهي كامل بالنادي وتناول وجبة الإفطار والغذاء والاستمتاع بالطبيعة على شاطئ بحيرة التمساح في تقليدٍ سنويٍّ تستضيفه محافظة الإسماعيلية.



ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمسنين على زيادة المعرفة والوعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزام جميع أصحاب المصلحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان للأجيال الحالية والمقبلة من المسنين في جميع أنحاء العالم.



ومن الجدير ذكره، أنه في ١٤ ديسمبر ١٩٩٠، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول من أكتوبر بوصفه اليوم للمسنين، وجاء هذا الإعلان لاحقًا لمبادرة خطة العمل الدولية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ١٩٨٢.

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