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محافظ بني سويف يلتقى مدير فرع هيئة التأمين الصحي الجديد

محافظ بني سويف يلتقى
محافظ بني سويف يلتقى مديري فرع التأمين الصحي

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، الدكتور محمد فؤاد مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي "الجديد"، والدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير الفرع "السابق"، في حضور الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ.

 

محافظ بني سويف يلتقى مديري فرع التأمين الصحي

حيث أبدى المحافظ  تقديره لمدير الفرع "السابق" لجهوده في دفع جهود تحسين المنظومة الصحية، لاسيما في فترة مجابهة أزمة مرض كورونا، ومتمنيا له التوفيق فيما هو قادم من مسؤوليات مهنية أو إدارية.

 

كما رحب المحافظ بمدير الفرع الحالي داخل المنظومة الإدارية بالقطاع الصحي، مؤكدا أهمية بذل قصارى الجهد ضمن منظومة عمل متكاملة لتحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية، والتي تبدأ بالعمل المتواصل لتقديم الخدمة العلاجية والطبية بالشكل اللائق والمطلوب.

وأشار المحافظ إلى النجاح في تشكيل فريق عمل من المحافظة والصحة والمجتمع المدني لدعم مشروع النهوض بالقطاع وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة لأبناء بني سويف من خلال المساهمة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات التأمين، بجانب دعم تنفيذ المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها  لتطوير البنية التحتية والمنشآت والمباني وغيرها من مكونات المنظومة.

 

وناقش المحافظ سير عمل منظومة التأمين الصحي، والموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها في هذا القطاع الحيوي من خلال دعمه بالأجهزة والمعدات الطبية وتأهيل وتطوير المباني والعيادات التابعة للهيئة، والخدمات المستحدثة لتحسين مستوى الخدمة، والمشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية في المجال الصحي.

 

محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المُركزة للأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية

محمد فؤاد مديرا لفرع هيئة التأمين الصحى ببنى سويف

 

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