محافظ بني سويف: متابعة ملف التصالح وإزالة التعديات من أولويات المرحلة

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، رصد المتغيرات المكانية، وإزالة التعديات من أولويات المرحلة الحالية، مؤكدًا على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في القرى والمراكز.

وفي هذا الإطار، عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة حمادة راضي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل في هذه الملفات، بحضور نواب رئيس المركز، سكرتير المركز، ورؤساء القرى ومدير إدارة أملاك الدولة.

تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات العمل بمجمع ميدوم للصناعات الحرفية، واستعراض أعمال مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بقرية إنفسط. كما تم التركيز على جهود تحسين قطاع النظافة وإزالة التعديات، حيث تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لرفع المخلفات والقمامة من قرى الميمون، ميدوم، صفط الشرقية والغربية، الحومة، وإنفسط، وشملت الجهود أيضًا ري الأشجار المزروعة على جانبي الطريق السريع القاهرة - أسيوط الزراعي، وتمهيد مدخل قرية الميمون لزراعة المزيد من الأشجار.

في سياق تحسين البنية التحتية، تم تركيب وصيانة كشافات الإنارة في مناطق متعددة بقرية بني سليمان والطريق قرب مصرف اشمنت، كما تم متابعة سير أعمال الإنشاءات في المجمع الحرفي بعزبة أبو النور، حيث تم تجهيز تربة الإحلال لوضع الخرسانة العادية.

وتضمنت جهود الوحدة المحلية لمركز الواسطى، رفع القمامة من جانبي الطريق المؤدي إلى المشروع وتمهيده، مع تركيب 17 عامود إنارة جديد داخل واحة ميدوم وعلى الطريق الصحراوي، بما يعزز تحسين الخدمات والارتقاء بالمرافق العامة في المنطقة.