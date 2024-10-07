الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف: متابعة ملف التصالح وإزالة التعديات من أولويات المرحلة

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، رصد المتغيرات المكانية، وإزالة التعديات من أولويات المرحلة الحالية، مؤكدًا على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في القرى والمراكز.

 

 وفي هذا الإطار، عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة حمادة راضي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل في هذه الملفات، بحضور نواب رئيس المركز، سكرتير المركز، ورؤساء القرى ومدير إدارة أملاك الدولة.

 

تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات العمل بمجمع ميدوم للصناعات الحرفية، واستعراض أعمال مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بقرية إنفسط. كما تم التركيز على جهود تحسين قطاع النظافة وإزالة التعديات، حيث تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لرفع المخلفات والقمامة من قرى الميمون، ميدوم، صفط الشرقية والغربية، الحومة، وإنفسط، وشملت الجهود أيضًا ري الأشجار المزروعة على جانبي الطريق السريع القاهرة - أسيوط الزراعي، وتمهيد مدخل قرية الميمون لزراعة المزيد من الأشجار.

 

في سياق تحسين البنية التحتية، تم تركيب وصيانة كشافات الإنارة في مناطق متعددة بقرية بني سليمان والطريق قرب مصرف اشمنت، كما تم متابعة سير أعمال الإنشاءات في المجمع الحرفي بعزبة أبو النور، حيث تم تجهيز تربة الإحلال لوضع الخرسانة العادية.

 

وتضمنت جهود الوحدة المحلية لمركز الواسطى، رفع القمامة من جانبي الطريق المؤدي إلى المشروع وتمهيده، مع تركيب 17 عامود إنارة جديد داخل واحة ميدوم وعلى الطريق الصحراوي، بما يعزز تحسين الخدمات والارتقاء بالمرافق العامة في المنطقة.

 

محافظ بني سويف يوجه بالتعامل السريع مع التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي والتسهيلات المقدمة بملف التصالح

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

تحرير 12 محضر نقص وزن بحملة تفتيشية على مخابز الفشن ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بالتعامل السريع مع التعديات على الأراضي الزراعية

إزالة تعديات ومعالجة تسريب مياه صرف بموقف سيارات القرى ببني سويف

محمد فؤاد مديرا لفرع هيئة التأمين الصحى ببنى سويف

محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي والتسهيلات المقدمة بملف التصالح

قطع الكهرباء 4 أيام عن هذه القرى في بني سويف

إجراء 7 عمليات جراحية بمستشفى الفشن ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف يكشف تفاصيل وفاة الوكيل الدائم للتعليم عقب جولة تفقدية

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

النواب يوافق مبدئيا على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار، تعرف عليها

نائب رافضًا نقل تبعية صندوق مصر السيادي لرئيس الوزراء: رقابة البرلمان غير كافية

إنجاز تاريخي بالدوريات الأوروبية، عمر مرموش يحطم رقما صامدا منذ 67 عاما

لحظة هروب آلاف الإسرائيليين إلى أوكرانيا، والنشطاء: المستوطنون يؤسسون وطنهم البديل (فيديو)

بأعلام مصر، استقبال حافل من أطفال قرية بالوظة لقطار سيناء (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

هل يتعاقد الزمالك مع لاعب لم يشارك في مباراة منذ عامين؟! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية