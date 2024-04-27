طريقة عمل حمام زيت للشعر، وفوائده وأفضل زيوت يمكنك اختيارها

طريقة عمل حمام زيت للشعر، استخدام الزيوت الطبيعية للشعر، من أفضل وسائل ترطيب الشعر، والعناية به، وحل مختلف مشاكله، على أن يتم اختيار الزيت المناسب لكل نوع شعر، وكذلك اختيار الزيت المناسب للمشكلة التي تواجهينها مع شعرك.



طريقة عمل حمام زيت للشعر



وأكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن طريقة عمل حمام زيت للشعر، سهلة وبسيطة، على أن يتم اتباع الخطوات بنجاح، والقدرة على اختيار الزيت المناسب لكل نوع شعر، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

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المكونات:

زيت مناسب لنوع شعرك (مثل زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون، أو زيت اللوز، أو زيت الخروع)

وعاء زجاجي

قدر أكبر من الوعاء الزجاجي

ماء

طريقة عمل حمام زيت للشعر

1.اختيار الزيت: اختر زيتًا مناسبًا لنوع شعرك.

لشعر جاف: زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون، أو زيت اللوز.

لشعر دهني: زيت الجوجوبا، أو زيت شجرة الشاي، أو زيت النعناع.

لتساقط الشعر: زيت الخروع، أو زيت الروزماري، أو زيت الأرجان.

2.تسخين الزيت:

صبي بضع ملاعق كبيرة من الزيت في الوعاء الزجاجي، وضعي الكمية المناسبة لطول شعرك وسمكه.

املأي نصف القدر بالماء وضعيه على النار.

ضعي الوعاء الزجاجي داخل القدر ودعي حرارة الماء المغلي تسخن الزيت.

تأكدي من عدم غليان الزيت، فقط سخنيه حتى يصبح دافئًا.

3.توزيع الزيت:

اغمسي إصبعك في الزيت للتأكد من وصوله لدرجة الحرارة المطلوبة قبل إزالته عن النار.

ضعي منشفة حول كتفيك لحماية ملابسك من بقع الزيت.

اغمسي الأصابع في الزيت وافركهما جيدًا لتوزيع الزيت بالتساوي.

ابدأي بتدليك فروة الرأس بالأصابع بحركات دائرية لطيفة مدة 5 - 10 دقائق.

وزّعي الزيت على كامل شعرك، من الجذور حتى الأطراف.

4.ترك الزيت على الشعر:

غطّي شعرك بغطاء بلاستيكي، أو بقبعة الاستحمام.

لفّي شعرك بمنشفة دافئة للمساعدة في الحفاظ على حرارة الزيت.

اتركي الزيت على شعرك لمدة ساعة على الأقل، أو طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

5.غسل الشعر:

اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.

قد تحتاجين إلى استخدام شامبو قوي لإزالة الزيت تمامًا.

استخدمي بلسمًا للشعر بعد غسله.

نصائح لتحقيق أعلى استفادة من حمام الزيت

يمكنك إضافة بعض قطرات من زيت عطري مفضل لديك إلى زيت الشعر.

يمكنك استخدام مزيج من الزيوت المختلفة.

كرري حمام الزيت مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تأكدي من اختبار الزيت على منطقة صغيرة من بشرتك قبل وضعه على كامل شعرك للتأكد من عدم وجود حساسية.

ملاحظات هامة

قد تختلف مدة ترك الزيت على الشعر حسب نوع شعرك واحتياجاته.

إذا كان شعرك دهنيًا، يمكنك ترك الزيت لمدة ساعة فقط.

إذا كان شعرك جافًا أو متضررًا، يمكنك ترك الزيت طوال الليل.

زيوت للشعر

فوائد حمام زيت الشعر

يرطب الشعر ويجعله أكثر نعومة ولمعانًا.

يقوي الشعر ويمنع تساقطه.

يعالج تلف الشعر ويحمي من تقصفه.

يعزز نمو الشعر.

يحفز فروة الرأس ويزيل القشرة.

أنواع الزيوت المناسبة للشعر:

لشعر جاف: زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون، أو زيت اللوز، أو زيت الأفوكادو، أو زيت بذور العنب.

لشعر دهني: زيت الجوجوبا، أو زيت شجرة الشاي، أو زيت النعناع، أو زيت بذور الكتان، أو زيت بذور الصنوبر.

لتساقط الشعر: زيت الخروع، أو زيت الروزماري، أو زيت الأرجان، أو زيت بذور اليقطين، أو زيت بذور الحلبة.

للشعر المجعد: زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون، أو زيت اللوز، أو زيت الأفوكادو، أو زيت بذور العنب.

لشعر ناعم: زيت الجوجوبا، أو زيت شجرة الشاي، أو زيت النعناع، أو زيت بذور الكتان، أو زيت بذور الصنوبر.