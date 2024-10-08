بقيادة مرموش، تعرف على مباراة فرانكفورت المقبلة بالدوري الألماني

مباراة فرانكفورت المقبلة، يستعد آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوفه المصري المتألق عمر مرموش لمباراته القادمة ببطولة الدوري الألماني.



موعد مباراة فرانكفورت المقبلة

ويستعد فرانكفورت للقائه في الجولة السابعة من الدوري الألماني، بمواجهة نظيره باير ليفركوزن في الرابعة والنصف مساء السبت 19 أكتوبر الجاري.

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت المقبلة

وتذاع مباراة فرانكفورت وباير ليفركوزن عبر قناة بي ان سبورتس الناقل الحصري للدوري الالماني في الشرق الاوسط.

ترتيب فرانكفورت بالدوري الالماني

يحتل فريق فرانكفورت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الالماني الممتاز برصيد 13 نقطة.

فرانكفورت ونادي بايرن ميونخ

وانتهى لقاء قمة الجولة السادسة من الدوري الألماني بين نادي آينتراخت فرانكفورت وضيفه نادي بايرن ميونخ بالتعادل بنتيجة ( 3-3 ) التي تحدث للمرة الثالثة في تاريخ اللقاءات بين الفريقين بعد سبتمبر 1991 وأكتوبر 1994.

عمر مرموش يتالق مع فرانكفورت

ونجح الدولي المصري عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في تحقيق إنجاز تاريخيّ غير مسبوق للاعبين العرب بأوروبا، وذلك منذ 67 عامًا بعد ظهوره المبهر أمام بايرن ميونخ ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني.

ويواصل الدولي المصري عمر مرموش تألقه مع فريق آينتراخت فرانكفورت منذ بداية الموسم، حيث سجل هدفين وصنع آخر ليقود فريقه للتعادل مع بايرن ميونخ، الأحد الماضي، في قمة الجولة السادسة لبطولة الدوري الألماني.



عمر مرموش رفع رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف في صدارة جدول ترتيب الأهداف ببطولة الدوري الألماني، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين نجم بايرن ميونخ إضافة لصناعة 4 أخرى، ليصبح أكثر اللاعبين إسهامًا تهديفيًّا في الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 12 هدفًا.



عروض من أندية كبيرة لعمر مرموش

ولفت النجم المصري انتباه كبار الفرق الأوروبية، خاصةً الإنجليزية، حيث تم ربطه بفرق مثل ليفربول، أرسنال، توتنهام هوتسبير، إضافة لـ مانشستر يونايتد، بعد أن رفض عرضًا من نوتنغهام فورست في آخر أيام الميركاتو الصيفي المنقضي.

رقم عمر مرموش التاريخي في الدوريات الأوروبية

وأصبح النجم عمر مرموش أول لاعب عربي يسجل 8 أهداف في أول 6 مباريات من سباق أحد الدوريات الخمسة الكبرى وذلك منذ 67 عامًا عندما حقق الجزائري رشيد مخلوفي الرقم ذاته مع نادي سانت إيتيان الفرنسي في موسم 1957/1956 كأعلى حصيلة لهداف عربي في 6 لقاءات من بداية الموسم.

وبات مرموش رابع لاعب أفريقي يسجل 8 أهداف في أول 6 مباريات من الموسم في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.