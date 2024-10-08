إشادة من نجوم الدوري الألماني ومدرب بايرن ميونخ بتألق عمر مرموش

يواصل الدولي المصري عمر مرموش تألقه مع فريق آينتراخت فرانكفورت منذ بداية الموسم، حيث سجل هدفين وصنع آخر ليقود فريقه للتعادل مع بايرن ميونخ، الأحد الماضي، في قمة الجولة السادسة لبطولة الدوري الألماني.

عمر مرموش رفع رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف في صدارة جدول ترتيب الأهداف ببطولة الدوري الألماني، إضافة لصناعة 4 أخرى، ليصبح أكثر اللاعبين إسهامًا تهديفيًّا في الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 12 هدفًا.

عروض من أندية كبيرة لعمر مرموش

ولفت النجم المصري انتباه كبار الفرق الأوروبية، خاصةً الإنجليزية، حيث تم ربطه بفرق مثل ليفربول، أرسنال، توتنهام هوتسبير، إضافة لـ مانشستر يونايتد، بعد أن رفض عرضًا من نوتنغهام فورست في آخر أيام الميركاتو الصيفي المنقضي.

نجوم الدوري الألماني ومدرب بايرن ميونخ يشيدون بأداء عمر مرموش

وأثنى النرويجي يان أجي فجورتوفت لاعب آينتراخت فرانكفورت السابق على مرموش، قائلًا في تصريحات خاصة لـwinwin: "لقد كان من الرائع متابعة تطور مرموش منذ انضمامه إلى آينتراخت.. وصل إلى الفريق بشكل مجاني من فولفسبورج، وأظهر لمحات من إمكانياته هناك وخلال فترات إعارته إلى سانت باولي وشتوتغارت، لكن الثبات كان العامل الرئيس، خاصةً مع حاجة آينتراخت لتعويض الأهداف والتمريرات الحاسمة التي قدمها كولو مواني قبل مغادرته".

وأردف: "ومع ذلك، كان مرموش وما زال شابًا، ومن الرائع رؤية لاعب يستغل الفرصة التي منحه إياها نادٍ معروف بذكائه في التعاقدات. لقد أدرك آينتراخت قدراته الفنية ومهارته في التحكم بالكرة بسرعات عالية، أداء مباراة يبرز مدى قوته، حتى ضد المنافسين الكبار".

وزاد: "السماء هي حدوده.. لقد أعرب عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المؤكد أن الأندية هناك ستراقب، لكنني أحب أن أراه يستمر مع آينتراخت، حيث يلعبون كرة قدم أوروبية ولديهم فرصة حقيقية للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن جهته أثنى توماس هيلمر مدافع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، قائلًا في تصريحات لموقع winwin:" لم أتابعه من قبل بكل أمانة؛ لكنني شاهدته في مباراة الأمس، أعجبني بشكل كبير، تلك السرعة الفائقة وقدرته على التغلب على مدافعي بايرن ميونخ".

وتابع:" أعتقد أنه لن يستمر في آينتراخت فرانكفورت كثيرًا، ربما نراه في بايرن ميونخ أو أحد أكبر الأندية الأوروبية، خاصةً أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه في مسيرته".

وكان البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، قد أشاد بمرموش ووصفه بغير الطبيعي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لاعب في الدوري الألماني بمثل قوته وسرعته.