النيابة تصرح بدفن جثامين 5 أشخاص ضحايا حادث الصحراوي الغربي ببني سويف

صّرحت النيابة العامة ببني سويف، بدفن جثامين 5 أشخاص، لقو مصرعهم إثر حادث سير، وقع نتيجة تصادم سيارتين نقل وربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، نطاق محافظة بني سويف.

بلاغ حادث سير بالصحراوي الغربي ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، نتج عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 أخرين.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وعلى الفور أنتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لفرع إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، فيما نقلت الجثث إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سمسطا المركزي.

مصرع 5 أشخاص في حادث سير ببني سويف

وتبين أن المصابين في الحادث هم: يوسف.ع.ع، طفل عمره عامين، مصابًا بجرح بالوجة 3سم، محمد.أ.ع، 23 عامًا، مصابًا بجرح بالوجة 3سم وسحجات بالجسم، عبد الرحمن.م.أ، 8 أعوام، مصابًا بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن، صلاح.ر.ج، 24 عامًا، مصابًا بسحجات بالجسم.

وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص هم: منى.س.ع، 35 عامًا، محمد.ع.أ 10 أعوام، إبراهيم.ك.ع، 26 عامًا، منى.ع.ع، عامًا، يوسف.أ.م، 6 أعوام، نقلوا إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سمسطا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثامين.