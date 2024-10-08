الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

محلل سياسي يكشف موقف الفلسطينيين من المقاومة بعد عام من الصراع مع إسرائيل

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

كشف الدكتور جمال زقوت، المحلل السياسي، مدير مركز الأرض للدراسات موقف الفلسطينيين من المقاومة  بعد مرور عام على حرب 7 أكتوبر الذي تعرض فيها الاحتلال الإسرائيلي لأعنف ضربات لم يعرف مثيلا لها في الأرض المحتلة، حيث أفرط في التدمير والعنف وحرق الأرض بمن عليها. 

 

أسباب بقاء المقاومة أمام العدوان الصهيوني 

وأشار زقوت إلى أن المقاومة، ورغم شراسة العدوان الدموى وتحالفه الاستعماري أظهرت بسالة منقطعة النظير، مؤكدا أنها بفضل شجاعتها تمكنت من الصمود والبقاء.

 

موقف الشارع الفلسطيني من المقاومة 

اختتم: المقاومة يساندها تيار شعبي عريض يلتف حولها، ليس بالضرورة يؤمن بفكرها السياسي والاجتماعي ولكنها يساندها في مواجهة العدوانية الصهيونية التي تريد المضي قدما في مشروعها لتصفية القضية الفلسطينية. 

 

آخر اعتداءات إسرائيل على غزة 

 

غزة الآن، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار الكثيف على منازل المواطنين  في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، باستخدام الطائرات حسبما أكدت تقارير إخبارية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد سيدة وطفل أثر قصف إسرائيلي على منزل بـ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت قصفًا على أحد المنازل بمخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد السيدة والطفل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المقاومة حرب 7 أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الفلسطينين إسرائيل

الأكثر قراءة

بعد مكالمة محمد رمضان وفاروق، تطورات جديدة في أزمة حكام السوبر المصري

الأرصاد الجوية: كارثة تهدد ولاية فلوريدا والسبب إعصار ميلتون

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

مختار مختار: الأهلي يستعد لإبرام صفقتين أحدهما أجنبية، ويوجه رسالة لإمام عاشور

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

عدلي القيعي يكشف حقيقة استقالته من رئاسة شركة الكرة بالأهلي

محمد عبد الجليل يكتب: ألووو ألووو، الرادار اختفى يا فندم، صرخة عسكري المرور تكشف أغرب واقعة سرقة بالجيزة.. السائقون: من النهاردة مفيش مخالفات.. والسوشيال ميديا تقود إلى القبض على المتهم

القومي للاتصالات يكشف موعد بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس

منوعات

المزيد

نوع نادر من العث يسافر لأكثر من 7 آلاف كيلومتر

 مصرع 5 مغامرين أثناء محاولتهم تسلق سابع أعلى قمة بالعالم

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالأسواق

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأب في المنام وعلاقتها بحدوث كثير من المشكلات والأزمات

لماذا يحرص اليهود على الحياة أكثر من المشركين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية