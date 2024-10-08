محلل سياسي يكشف موقف الفلسطينيين من المقاومة بعد عام من الصراع مع إسرائيل

كشف الدكتور جمال زقوت، المحلل السياسي، مدير مركز الأرض للدراسات موقف الفلسطينيين من المقاومة بعد مرور عام على حرب 7 أكتوبر الذي تعرض فيها الاحتلال الإسرائيلي لأعنف ضربات لم يعرف مثيلا لها في الأرض المحتلة، حيث أفرط في التدمير والعنف وحرق الأرض بمن عليها.

أسباب بقاء المقاومة أمام العدوان الصهيوني

وأشار زقوت إلى أن المقاومة، ورغم شراسة العدوان الدموى وتحالفه الاستعماري أظهرت بسالة منقطعة النظير، مؤكدا أنها بفضل شجاعتها تمكنت من الصمود والبقاء.

موقف الشارع الفلسطيني من المقاومة

اختتم: المقاومة يساندها تيار شعبي عريض يلتف حولها، ليس بالضرورة يؤمن بفكرها السياسي والاجتماعي ولكنها يساندها في مواجهة العدوانية الصهيونية التي تريد المضي قدما في مشروعها لتصفية القضية الفلسطينية.

آخر اعتداءات إسرائيل على غزة

غزة الآن، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار الكثيف على منازل المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، باستخدام الطائرات حسبما أكدت تقارير إخبارية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد سيدة وطفل أثر قصف إسرائيلي على منزل بـ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت قصفًا على أحد المنازل بمخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد السيدة والطفل.