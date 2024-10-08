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رياضة

تقارير: برشلونة بريمو مصيدة التسلل في الدوريات الخمس الكبرى

برشلونة
برشلونة

 كشفت تقارير أن نادي برشلونة الإسباني هو بريمو مصيدة التسلل في الدوريات الخمس الكبرى الموسم الجاري 2024-2025.

ويعد برشلونة هو الفريق الأقوى هجوما حتى الآن في الليجا بعدما سجل لاعبوه 28 هدفا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.


برشلونة بريمو مصيدة التسلل في الدوريات الخمس الكبرى 

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن برشلونة هو أكثر فريق وقع منافسوه في التسلل بين الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم (الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي والإيطالي).


ووقع منافسو برشلونة في التسلل خلال 62 مرة في المباريات التي خاضها البارسا في الدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق كبير عن الفريق صاحب المركز الثاني في هذا الشأن، وهو برايتون الإنجليزي، الذي أسقط منافسيه في التسلل 31 مرة.

يذكر أن المباراة الأخيرة التي خاضها برشلونة في الدوري الإسباني، التي فاز بها على ديبورتيفو ألافيس 3-0، شهدت وقوع منافسه الباسكي في التسلل 11 مرة، مقابل 3 تسللات تم احتسابها على لاعبي المدرب الألماني هانز فليك.

ويخوض برشلونة حاليا راحة مؤقتة تزامنا مع فترة التوقف الدولي قبل أن يستأنف مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة قوية ضد إشبيلية يوم 20 أكتوبر الحالي في الجولة العاشرة.

 

ويتصدر برشلونة حاليا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة من 9 مباريات، بعدما حقق الفوز خلال 8 مباريات وخسر واحدة.

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