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رياضة

برشلونة يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بهاتريك ليفاندوفسكي في مرمى ألافيس

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

اكتسح فريق برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة بمباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإسباني "الليجا".

 

أهداف مباراة برشلونة وألافيس

أحرز ثلاثية برشلونة اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهاتريك في الدقائق 6 و21 و31.

 

ترتيب مباراة برشلونة وألافيس بالدوري الإسباني 

ويتصدر برشلونة البارسا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في واحدة.

ويأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز الحادي عشر، برصيد 10 نقاط.

 

تشكيل برشلونة أمام ألافيس 

وكان تشكيل برشلونة كالتالي:

إيناكي بينيا - كوبارسي - بالدي - إنييجو مارتينيز - فورت - كاسادو - بيدري - رافينيا - فيران توريس - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي. 

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تشكيل ألافيس أمام برشلونة 

في المقابل دخل ديبورتيفو ألافيس المباراة بكل من

 أنطونيو سيفيرا - ناهويل تيناجليا - عبد الكبير أبقار - مانو سانشيز - سانتياجو مورينيو - أنطونيو بلانكو - أندير جيفارا - ستويكو - توني مارتينيز - كارلوس فيسينتي - عبدالرحمن ريباخ.  

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وكان برشلونة تعرض للهزيمة من أوساسونا في الجولة الماضية بنتيجة 4-2، ثم خاض مباراة أمام يونج بويز في  دوري أبطال أوروبا وفاز بخماسية نظيفة.

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس بهاتريك ليفاندوفسكي بالشوط الأول

هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام ألافيس في الدوري الإسباني

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