الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس بهاتريك ليفاندوفسكي بالشوط الأول

تقدم فريق برشلونة علي نظيره ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة بالشوط الأول، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإسباني "الليجا".

أحرز ثلاثية برشلونة اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهاتريك في الدقائق 6 و21 و31

تشكيل برشلونة أمام ألافيس

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

إيناكي بينيا - كوبارسي - بالدي - إنييجو مارتينيز - فورت - كاسادو - بيدري - رافينيا - فيران توريس - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ألافيس أمام برشلونة

في المقابل، سيدخل ديبورتيفو ألافيس المباراة بكل من

أنطونيو سيفيرا - ناهويل تيناجليا - عبد الكبير أبقار - مانو سانشيز - سانتياجو مورينيو - أنطونيو بلانكو - أندير جيفارا - ستويكو - توني مارتينيز - كارلوس فيسينتي - عبدالرحمن ريباخ.

ويتصدر برشلونة البارسا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعرض للهزيمة في واحدة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أكثر

ويأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز الحادي عشر، برصيد 10 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

وتذاع مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD3.

وكان برشلونة تعرض للهزيمة من أوساسونا في الجولة الماضية بنتيجة 4-2، ثم خاض مباراة أمام يونج بويز في دوري أبطال أوروبا وفاز بخماسية نظيفة.