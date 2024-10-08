مستقبل غزة بعد عام على الطوفان،.. خبير استراتيجى: إسرائيل ليس لديها رؤية ثابتة وهذه هي السيناريوهات المتوقعة

بعد مرور عام كامل على عملية " طوفان الأقصى"، شهدت فلسطين والمنطقة تغييرات جذرية تعكس صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على المقاومة. أثبت الفلسطينيون، من خلال تضحياتهم، أن قضيتهم ستبقى حية في وجدان العالم، وأن سعيهم نحو التحرير لن يتوقف والسؤال الذى يطرح نفسه الآن ما هو مستقبل غزة بعد مرور عام على طوفان الأقصى ؟ السياسيون الخبراء يجيبون.

طارق فهمى

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة:إن مستقبل غزة بعد مرور عام على عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، مازال غير واضح، رغم أن هناك أفكارا ومقترحات وضعتها إسرائيل وسيناريوهات نظرية، ما بين دخول قوات متعددة الجنسيات وقوات مراقبة عربية مدعومة بسلطة فلسطينية غير رسمية بالإضافة إلى دور العشائر.

إسرائيل ليس لديها رؤية ثابتة بشأن غزة

وأكد فهمى، أنه فى كل الأحوال هناك العديد من الأفكار حول مستقبل غزة، منها ما هو مرتبط بمستقبل القطاع والصراع والتعامل معه، ولكن حتى هذه اللحظة فإن إسرائيل ليست لديها رؤية ثابتة بشأن غزة، وكل ما يشغلها الآن هو الترتيبات الأمنية والاستراتيجية والعسكرية بالبقاء فى الممرات، وخاصة ممر صلاح الدين، وهذه إجراءات اتخذتها إسرائيل لتحسين موقفها عند التفاوض.

مستقبل قطاع غزة على المحك

وواصل الدكتور طارق فهمي حديثه، قائلا: أما عن مستقبل القطاع بعد مرور عام على عملية طوفان الأقصى فهو على المحك، وهناك سيناريوهان؛ الأول استقرار الأوضاع، وهو السيناريو المرشح خاصة أن إسرائيل تركز على لبنان والجبهات السبعة المناوئة لأمن إسرائيل، أما السيناريو الثانى فيركز على كيفية التعامل مع المشهد السياسي، بحيث يكون الحديث عن وجود قوات دولية ومتعددة الجنسيات، وهذا الأمر غير مرتبط بجدول زمنى.

لبنان أصبحت لها الأولوية فى الاستراتيجية الإسرائيلية

وتابع: أما عن إمكانية حدوث هدنة فلا حديث عن الهدنة، وإسرائيل أمس عقدت اجتماعا لمراجعة الترتيبات الأمنية والاستراتيجية، ولن تكون هناك أي تحركات إلا بعد الانتخابات الأمريكية باعتبار أن لبنان أصبحت لها الأولوية فى الاستراتيجية الإسرائيلية.

رفعت سيد احمد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي: إنه بعد مرور عام من عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر الماضي، فإن العدو الصهيونى لم يحقق أهدافه فى قطاع غزة، سواء بالإفراج عن الرهائن والأسرى، أو تدمير بنية المقاومة بشكل كامل، وهو ما لم يحدث، وظلت المقاومة باقية رغم التضحيات وفقدان 42 ألف فلسطينى أغلبهم من النساء والأطفال، وهذا ليس عيب المقاومة، وإنما عيب الكيان الصهيونى العدوانى الذى هو فى مجمله عسكري، وليس مدنيًّا، وعلينا ألا ننخدع فى ذلك فالحرب مازالت قائمة.

غزة

استهداف المدنيين سيحرك الداخل الإسرائيلي لإسقاط نتنياهو

وأكد الدكتور رفعت سيد أحمد،، أنه لن تحدث هدنة إلا إذا تم ضرب المدنيين الإسرائيليين كما تفعل إسرائيل، فلو أن إيران والمقاومة اللبنانية والفلسطينية ركزت على المدن الكبيرة فى إسرائيل، وخاصة تل أبيب ومفاعل ديمونة، ووجهت ضربات مركزة، عندها سيتحرك الداخل الإسرائيلى وسيسقط نتنياهو، وستحدث الهدنة، أما هذه الحروب طويلة المدى التى تقوم على استنزاف العدو رغم أهميتها إلا أنها لن تدفع إسرائيل للهدنة الا اذا تم قذف المدن الإسرائيلية واستهداف المدنيين الإسرائيليين رغم أن إسرائيل كلها عسكريون.

ضرب المدنيين فى مدنهم سيجبر إسرائيل على الهدنة

وتابع الخبير الاستراتيجي: لابد من التركيز على ضرب المدنيين فى مدنهم، وهي المرحلة المطلوبة من المقاومة، ومن إيران التى يتطلب الوضع الحالى تدخلها بشكل أكبر واستهداف المدنيين، وهذا سيجبر إسرائيل على الهدنة، أما خلاف ذلك فسوف تستمر حرب الاستنزاف للعام الثانى، مطالبا بأن يكون العام الثانى هو “عام حرب المدن” حتى يتم إيلام إسرائيل بمثل ما توجع أهالى غزة وبيروت.

العدوان الاسرائيلى

المقاومة هى التي ستحكم القطاع مستقبلا

وواصل حديثه، قائلا: إن من سيحكم غزة مستقبلا فهى المقاومة التى اختارها اهل غزة خاصة أن الصمود له ثمن كبير، وبالتالى فإن المقاومة الفلسطينية هي التي ستتولى الحكم فى غزة وليس عباس او غيره، خاصة أن إسرائيل دفعت 150 مليار دولار فى العام الأول للحرب، فضلا عن لجوء قادتها إلى المخابئ، إضافة إلى أن غلاف غزة أصبح بعيدا عن الاستيطان، لكن اسرائيل لن تتألم إلا إذا ضرب المدنيين.

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