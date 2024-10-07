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خارج الحدود

بن غفير: وزعنا 120 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين ومستمرون بالتسليح

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال قامت بتوزيع أكثر من 120 ألف قطعة سلاح وستبقى ثابتة في عزمها على مواصلة تسليح شعب إسرائيل.

الاحتلال يوزع 120 ألف قطعة سلاح

وأشار بن غفير، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت في منتصف الطريق وستواصل العمل بكل قوتها حتى تحقق النصر الكامل، مؤكدا أن جيش الاحتلال سيواصل القتال حتى تحرير جميع الأسرى وعودتهم إلى ديارهم وحتى يعود سكان الشمال إلى بلداتهم بسلام.

 وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض هدفين جويين مشبوهين تم إطلاقهما من الشرق باتجاه جنوب تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد التحذير من تسلل طائرات معادية، اعترض سلاح الجو هدفين جويين مشبوهين انطلقا من الشرق باتجاه ريشون لتسيون وبلماشيم".

وفي وقت سابق، استهدف حزب الله اللبناني مدينتي حيفا وطبريا شمالي إسرائيل، حيث أطلق صواريخ "فادي 1" على قاعدة الكرمل العسكرية الإسرائيلية جنوبي حيفا، ردًّا على الغارات العنيفة على لبنان.

كما أعلن أنه استهدف بالصواريخ قاعدة نيمرا العسكرية غربي طبريا، إحدى القواعد الرئيسية شمالي إسرائيل.

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