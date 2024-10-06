الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

في الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى، واشنطن بوست تؤكد رسوخ حماس بعد عام العدوان

حماس، فيتو
حماس، فيتو

نشرت صحيفة أمريكية، تقريرا عن مصير حماس بعد عام من العدوان الإسرائيلي على غزة، فى ظل تهديدات إسرائيل بالقضاء على الحركة عقب عملية طوفان الأقصى، التى نفذتها المقاومة فى الـ 7 من أكتوبر الماضى.

حماس حولت متاهة من الأنفاق في قطاع غزة إلى مصانع للأسلحة

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن حركة حماس تمكنت من بناء آلة حربية تحت الأرض لتضمن بقاءها، وتمكنت من الاكتفاء الذاتي، وحولت متاهة من الأنفاق في قطاع غزة إلى مصانع للأسلحة وتحصينات مجهزة تجهيزًا جيدًا.

 

وأكدت الصحيفة، على أنه اليوم وبعد مرور عام على بدء الحرب التي يمثل القضاء على حماس أحد أهدافها الرئيسة للجيش الإسرائيلي، ها هي أجزاء من الحركة راسخة في مواقعها بقطاع غزة.

نجاح يحيى السنوار بعد العام الأولى من العدوان على غزة 

وأضافت واشنطن بوست، نقلًا عن مسؤولين من حركة حماس ألقت بهم، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار، "لم ينج فحسب بعد مرور عام على الـ7 من أكتوبر، بل إنه يضع أيضًا الأساس لإعادة ظهور المجموعة.

 

وأوردت الصحيفة الأمريكية، أن حركة حماس "تركز بلا هوادة على تحقيق الاكتفاء الذاتي"، موضحة أن هذا يشمل القدرة على إنتاج الأسلحة والمتفجرات الخاصة بها، وتنفيذ عمليات معقدة تشمل الآلاف من المشاركين، مع الحفاظ على السرية التامة.

 

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن حماس "أنفقت سنوات في إتقان آلة حرب قادرة على تصنيع ذخائرها الخاصة، وتنفيذ العمليات من دون موافقة أطراف خارجية، أو معرفة حتى، ثم السماح لمقاتليها بالاختفاء داخل متاهة معقدة تحت الأرض"، وذلك على الرغم من إدراكها قدرة إسرائيل على فصل غزة عن العالم.

 

وأقر مسؤولون وخبراء بأن حماس ليست " جماعة بالوكالة"، بحسب ما نقلته الصحيفة، فبعد مرور عام على الحرب، "اكتشف محققو الجيش الإسرائيلي أن عددًا قليلًا من الأسلحة الموجودة في غزة إيراني الصنع"، إذ إن الحركة كانت تصنع صواريخ جديدة في مصانع ضخمة تحت الأرض.

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