الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حماس: طوفان الأقصى نقطة سوداء في تاريخ الاحتلال

خالد مشعل، فيتو
خالد مشعل، فيتو

 قال خالد مشعل رئيس حركة حماس في  الخارج، اليوم الإثنين، في كلمته بمناسبة مرور عام علي عملية طوفان  الأقصي إن إسرائيل  فشلت في غزة خلال عام كامل.

 مشعل: طوفان الأقصى نقطة سوداء في تاريخ الاحتلال 

وأضاف مشعل: طوفان الأقصى سيظل نقطة سوداء في تاريخ الاحتلال، وكتائب المقاومة سطرت ملحمة للنصر رغم ما فعله الاحتلال من جرائم.
 

وتواصل  القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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