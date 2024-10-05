مياه القناة تنتهي من أعمال ربط خط 500 مم بالإسماعيلية

تابع اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال ربط العداية قطر 500 مم، بمركز الاسماعيلية ضمن أعمال نقل المرافق المتعارضة بمركز الإسماعيلية.

الانتهاء من أعمال الربط

وأشار رئيس الشركة إلى إنه تم الانتهاء من أعمال الربط وإعادة ضخ المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع وتشمل توابع عين غصين الغربية وتوابع الضبعية الغربية.

جانب من أعمال نقل المرافق، فيتو

الإنتهاء من أعمال نقل المرافق المتعارضة

يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة على الانتهاء من أعمال نقل المرافق المتعارضة طبقًا للجدول الزمنى المخطط والعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لسرعة إنجازها، وسرعة إنجاز المشروعات القومية وافتتاحها فى التوقيتات المحددة لها وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وحصولهم على أفضل الخدمات ووضع حلول سريعة لمشاكل المرافق.

توجيه بضرورة تقديم تقارير يومية

كما وجه رئيس الشركة بضرورة تقديم تقارير يومية عن تقدم الأعمال الخاصة بنقل المرافق المتعارضة ومراعاة المواصفات القياسية والدقة في تنفيذها.

وعلى صعيد أخر كان قد أجرى اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، جولة تفقدية بقطاع السويس، يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.

تنفيذ خطة الجولات

وذلك فى إطار خطة الجولات الميدانية لمواقع العمل على مستوى محافظات القناة الثلاثة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من التشغيل القياسي للمحطات وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

تفقد محطة مياه أبو عارف

تفقد رئيس الشركة محطة مياه أبو عارف الجديدة التي تبلغ طاقتها التصميمية 34 ألف م3/ يوم لخدمة عدد من المناطق الواقعة ما بين منطقة أبو عارف وحتى النفق منها منطقة الألبان القديمة، وكفر حودة وعمر بن الخطاب وأبو عارف، وقرية عامر وقرية العمدة وأبوسيال ومحمد عبده والألبان الجديدة.

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