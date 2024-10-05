السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه القناة تنتهي من أعمال ربط خط 500 مم بالإسماعيلية

جانب من أعمال نقل
جانب من أعمال نقل المرافق، فيتو

تابع اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال ربط العداية قطر  500 مم، بمركز الاسماعيلية ضمن أعمال نقل المرافق المتعارضة بمركز الإسماعيلية.

رئيس مياه القناة يتابع خطة تشغيل المحطات وانتظام سير العمل

رئيس مياه القناة: خطة محكمة لمواجهة فصل الشتاء

الانتهاء من أعمال الربط 

وأشار رئيس الشركة إلى إنه تم الانتهاء من أعمال الربط وإعادة ضخ المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع وتشمل توابع عين غصين الغربية وتوابع الضبعية الغربية.  

جانب من أعمال نقل المرافق، فيتو

الإنتهاء من أعمال نقل المرافق المتعارضة 

يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة على الانتهاء من أعمال نقل المرافق المتعارضة طبقًا للجدول الزمنى المخطط والعمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لسرعة إنجازها، وسرعة إنجاز المشروعات القومية وافتتاحها فى التوقيتات المحددة لها وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وحصولهم على أفضل الخدمات ووضع حلول سريعة لمشاكل المرافق.  

 

توجيه بضرورة تقديم تقارير يومية 

كما وجه رئيس الشركة بضرورة تقديم تقارير يومية عن تقدم الأعمال الخاصة بنقل المرافق المتعارضة ومراعاة المواصفات القياسية والدقة في تنفيذها.

وعلى صعيد أخر كان قد أجرى اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، جولة تفقدية بقطاع السويس، يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة.   

 

تنفيذ خطة الجولات 

 وذلك فى إطار خطة الجولات الميدانية لمواقع العمل على مستوى محافظات القناة الثلاثة للاطمئنان على سير العمل والتأكد من التشغيل القياسي للمحطات وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.   

 

تفقد محطة مياه أبو عارف  

تفقد رئيس الشركة محطة مياه أبو عارف الجديدة التي تبلغ طاقتها التصميمية 34 ألف م3/ يوم لخدمة عدد من المناطق الواقعة ما بين منطقة أبو عارف وحتى النفق منها منطقة الألبان القديمة، وكفر حودة وعمر بن الخطاب وأبو عارف، وقرية عامر وقرية العمدة وأبوسيال ومحمد عبده والألبان الجديدة.  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية مياة القناة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي نقل المرافق المتعارضة شركة مياه الشرب محافظات القناة

مواد متعلقة

رئيس مياه القناة يتابع خطة تشغيل المحطات وانتظام سير العمل

رئيس مياه القناة: خطة محكمة لمواجهة فصل الشتاء

مياه القناة تكشف استعدادات استقبال موسم فصل الشتاء

رئيس مياه القناة يتفقد سير العمل بمحطتى مياه أبوعارف الجديدة والقديمة بالسويس (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد عبد المنعم يستعد للرحيل عن نيس الفرنسي

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

بعد تصريحات قندوسي، أول تعليق من بلعيد بشأن فشل انتقاله إلى الأهلي

مصرع وإصابة 12 شخصا فى حادث سير بطريق "مصر- إسكندرية" الصحراوى

جيش الاحتلال يكشف الأضرار الجسيمة للهجوم الصاروخي الإيراني

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان

محمد رمضان يظهر لأول مرة في تدريبات الأهلي والخطيب يدعمه

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

منوعات

المزيد

بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

الإعصار هيلين يدمر الجسور في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا

خس السلطة يضع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة في موضع سخرية

نجل قديروف يحطم رقما قياسيا روسيا بعمر الـ16 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 5/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق السبت 5/ 10/ 2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أبو أمامة الباهلي "أطعمه الله وسقاه"

معنى الرادفة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة النازعات

في يومه العالمي، تعرف على مكانة المعلم وقيمة العلم وفضله في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية