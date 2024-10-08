رئيس مياه القناة: إصلاح الأعطال المفاجئة في وقت قياسي (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، على إصلاح الأعطال والكسور المفاجئة في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسى وفنيو وعمال الشركة وتعاملوا فورا مع الأعطال في عدة مناطق مختلفة وتم الإصلاح للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

إصلاح الأعطال بقرية التقدم

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه 8 بوصات المغذي لقرية التقدم ومنطقتي فراج والزوايره، كما تم إصلاح خط 4 بوصات بقرية الأبطال، وكما تم السيطرة علي تسريب أعلي بلف هواء 4 بوصة علي خط قطر 500 مم المغذي من محطة التوطين المرشحة بالقنطرة شرق، وتم إصلاح خط مياه 4 بوصة المغذي لمنطقة كوبري السلام، وإصلاح خط مياه 9 بوصة المغذي لقرية الشباب بالقنطرة شرق.

جانب من أعمال الاصلاحات،فيتو

جانب من أعمال الاصلاحات،فيتو

جانب من أعمال الاصلاحات،فيتو

صيانة الأعطال بمنطقة التعاونيات

كما تم إصلاح خط مياه 8 بوصة pvc والمغذى لقرية نفيشة بالكامل، كما تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه قطر ٢ بوصة بمنطقة التعاونيات بمدينة المستقبل، وتم إعادة ضخ مياه الشرب مرة أخري إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، كما تم متابعة شبكات المياه الرئيسية والفرعية بمنطقة ايجكوا، والأوقاف، ومنطقتي المميز، والتعاونيات، والشباب، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

جانب من أعمال الإصلاحات،فيتو

جانب من أعمال الإصلاحات،فيتو

جانب من أعمال الإصلاحات، فيتو

التجاوب الفورى من الأعطال

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مضيفا إننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الأعطال المفاجئة، بأشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات.

وأشار اللواء عصمت، أننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين".