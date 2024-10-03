رئيس مياه القناة يتابع خطة تشغيل المحطات وانتظام سير العمل

عقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات والمناطق لمتابعة منظومة العمل وخطط التشغيل والصيانة، والحلول العاجلة للمناطق الساخنة.

حزم قرارات جديدة

وأثناء الاجتماع أصدر رئيس الشركة حزمة من التعليمات فى إطار توجيهات المهندس وزير الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى شملت ضرورة المتابعة والتفتيش المستمر على مواقع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال المستويات الإدارية المختلفة فى كل قطاع بدءا من مديرى المحطات ورؤساء المناطق ورؤساء قطاعات التشغيل والصيانة، والمتابعة المستمرة لسير العمل بكافة مواقع العمل بالشركة.

استمرار مرور اللجان

وشدد على ضرورة استمرار مرور لجان التفتيش المفاجئة على المواقع، ومتابعة الصيانة الدائمة والمستمرة، وإجراءات التشغيل ومراجعة حالة المولدات، وتتبع حالة المحطات بشكل مستمر، ومراعاة الحفاظ على الشكل اللائق للمحطة، مع ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بكل موقع.

أهمية التعامل مع الشكاوي

وأكد رئيس الشركة على أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك أنظمة متميزة للتعامل مع الشكاوى، وأن تقديم خدمة متميزة للمواطنين هو الهدف الأول للشركة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ برنامج تقليل نسبة الفاقد من المياه للوصول الي المعدلات المستهدفة وتقليل نسبة المياه المهدرة من خلال تنفيذ آليات فعالة للحفاظ علي مياه الشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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