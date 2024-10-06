جامعة القناة تنظم ندوات بالمدارس حول التوعية بأهمية المشروعات القومية (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، ندوة توعوية حول أهمية المشروعات القومية، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تعاون بين الجامعة ووحدة تكافؤ الفرص

وأقيمت الندوة بالتعاون بين الجامعة وإدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم، ضمن مبادرة "بداية".

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

المشرفون على تنظيم الندوة

وأشرف على تنظيم الندوة الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. كما قدمت الدكتورة سلوى حجازي، المدرس المساعد بقسم الاقتصاد بكلية التجارة، المحاضرة الرئيسية، حيث استعرضت خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية وأهميتها.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أبرز محاور الندوة

عُقدت الندوة في مدرسة النيل التجريبية للغات، وتناولت شرحًا تفصيليًا حول المقصود بأهمية المشروعات القومية، وخصائصها، وأهدافها، بالإضافة إلى التطرق للأهمية الاقتصادية لهذه المشروعات خاصة في سيناء ومدن القناة، ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

أشرفت على تنظيم الندوة إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، تحت إشراف إيفون حبيب، مدير الإدارة، وشيماء نصر مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالتربية والتعليم.



أهمية توعية طلاب المدارس

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية توعية طلاب المدارس بالمشروعات القومية، موضحا دور تلك المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

أهمية المشروعات الخاصة

وركز على أهمية هذه المشروعات خاصة في مناطق سيناء ومدن القناة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لتلك المناطق.

أهمية اختيار الموضوعات الخاصة بالتنمية

من جانبها، تحدثت الدكتورة دينا أبو المعاطي عن أهمية اختيار موضوع المشروعات القومية ضمن مبادرة "بداية"، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تمثل دعامة أساسية لتنمية مصر في مختلف القطاعات.

وأوضحت أن الهدف من هذه الندوة هو تعزيز الوعي لدى الطلاب بأهمية هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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