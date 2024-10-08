إقبال كبير على المراكز التكنولوجية في الجيزة لتقنين الأوضاع.. تقديم التسهيلات اللازمة لإجراءات التصالح على مخالفات البناء.. وإدراج المخالفات البنائية للإزالة الأسبوع المقبل

شهدت الفترة الأخيرة إقبالًا غير مسبوق على المراكز التكنولوجية المنتشرة بمحافظة الجيزة، وذلك رغبة من المواطنين في الاستفادة من مبادرات الدولة لتقنين أوضاعهم العقارية والتصالح على مخالفات البناء، وقد جاء هذا الإقبال نتيجة للجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية بالمحافظة لتسهيل الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، القيادات التنفيذية بالمرور على المراكز التكنولوجية والتأكد من انتظام عمل اللجان الفنية للبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل على المواطنين.

أسباب الإقبال المكثف على التصالح على مخالفات البناء

حرصت محافظة الجيزة على تبسيط إجراءات التقديم على طلبات التصالح، وتوفير كافة المعلومات اللازمة للمواطنين عبر قنوات متعددة، مما شجع الكثيرين على التقدم بطلباتهم، كما نفذت المحافظة حملات توعوية مكثفة لتعريف المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم العقارية، والفوائد التي يجنيها المواطن من خلال ذلك، بالإضافة إلى توفير كوادر فنية مدربة في المراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني للمواطنين وتجاوز أي عقبات قد تواجههم أثناء تقديم الطلبات.

وأطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات التي تشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم العقارية، مما زاد من الوعي بأهمية هذه الخطوة، حيث يمنح تقنين الأوضاع العقارية المواطن سند ملكية رسمي للعقار، مما يحفظ حقه ويضمن استقراره، ويمكن للمواطن بعد تقنين وضعه الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المتاحة، مثل توصيل المرافق العامة (الكهرباء والمياه والغاز)، ويمكن أيضا للمواطن الذي لديه سند ملكية الحصول على قروض مصرفية بضمان العقار.



دور المراكز التكنولوجية في تسهيل عملية التصالح على مخالفات البناء

وتلعب المراكز التكنولوجية دورًا محوريًا في عملية تقنين الأوضاع العقارية والتصالح على مخالفات البناء، حيث تستقبل المراكز طلبات المواطنين وتقوم بفحصها والتأكد من اكتمال المستندات المطلوبة، ثم تقوم بإدخال البيانات الخاصة بطلبات المواطنين على النظام الإلكتروني، وتتابع سير معاملات المواطنين وتقوم بإخطارهم بنتائج الفحص.

تقدم المراكز التكنولوجية المختلفة بالأحياء والمراكز أيضا الاستشارات الفنية والقانونية للمواطنين حول أي مسائل تتعلق بتقنين أوضاعهم، لكن رغم الإقبال الكبير على المراكز التكنولوجية، إلا أن عملية تقنين الأوضاع العقارية تواجه بعض التحديات، فقد يجد بعض المواطنين صعوبة في فهم الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم، وأيضا قد يفتقر بعض المواطنين إلى المستندات المطلوبة لإثبات ملكيتهم للعقار.

ولتجاوز هذه التحديات، عملت محافظة الجيزة على تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات المطلوبة قدر الإمكان، وتوفير الدعم الفني اللازم للمواطنين لمساعدتهم في إكمال إجراءات التقنين، وقامت محافظة الجيزة أيضا بالتوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية لتغطية جميع مناطق المحافظة، وتكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم.



التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين فى التصالح

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين فى التصالح، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء فى ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجى التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالى الصادر برقم 187 لسنة 2023 فى ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، لافتًا إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالى، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال غير الجادين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية فى الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ومنع التعدى على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.

وكلف المحافظ، بانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ولكافة اللجان الفنية للبت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بكافة مراكز ومدن وأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة واستقبال المواطنين خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية الجمعة 4 أكتوبر، السبت 5 أكتوبر، الأحد 6 أكتوبر 2024، لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بملفات التصالح المقدمة والتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات للتصالح وفقًا للقانون الجديد.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يقوموا باستكمال باقى الخطوات بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج (3) ورفض التصالح وإزالة المخالفة مع مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوى ضد المخالف والذى لم ينهى إجراءات التصالح وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله.

ووجهت المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لنطاقهم واستكمال الإجراءات المحددة للتصالح للحفاظ على مقدراتهم العقارية والاستفادة من المزايا التى وفرها القانون الجديد خلال موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل قبل إدراج المخالفات البنائية للإزالة.