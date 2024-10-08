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حي جنوب الجيزة: تجديد شبكات الإنارة بمنطقة الجامعة وإيقاف الأعمال المخالفة بشارع المدبح (صور)

حملات الغلق، فيتو
حملات الغلق، فيتو

نفذ حي جنوب الجيزة سلسلة من الحملات المكثفة خلال الأيام الماضية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم الشوارع والمرافق العامة.

وتم تنفيذ خطة شاملة لإحلال وتجديد شبكات الإنارة، مع التركيز على شارع الجامعة الذي شهد تحسينات ملحوظة في الإضاءة.

 كما شملت الحملات إزالة التشوينات وإيقاف الأعمال المخالفة في شارع المدبح، كما تم شن حملات على الإعلانات المخالفة في عدة شوارع رئيسية.
 

تنفيذ قرارات الغلق الإداري للمحلات والورش المخالفة

و نفذ الحي حملات مكثفة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري للمحلات والورش المخالفة، وحث أصحابها على تقنين أوضاعهم.
 

وعلى جانب آخر شنت فرق الحي حملات مكثفة على الإشغالات في قطاعي المنيب والجيزة، أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الإشغالات وإيداعها بمخزن الحي، كما تم التأكد من التزام الورش والحرفيين بمواعيد الغلق الصيفية المحددة في عدة شوارع رئيسية.

وأكد الدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب الجيزة، على استمرار العمل المكثف لتحقيق مزيد من التحسينات في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة المحلية بالمحافظة.

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