حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بمحافظة الجيزة (صور)

أكدت مصادر مطلعة بمحافظة الجيزة أن حملات إزالة مخالفات البناء تشهد تصعيدًا ملحوظًا في مناطق متفرقة من المحافظة، حيث تم استهداف عدد من الشوارع والأحياء التي شهدت انتشارًا واسعًا للمباني المخالفة للقانون.

وأوضحت المصادر أن الحملة تركز حاليًا على مناطق العمرانية وكرداسة، حيث تم تنفيذ أعمال إزالة لمباني مخالفة بشارع الاتحاد وشارع عثمان محرم وشارع عبد الرحمن سلامة، كما شملت الحملة أيضًا منطقة كفر حكيم.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، وضمان سلامة المواطنين من خلال إزالة المباني المخالفة التي تشكل خطرًا على السلامة الإنشائية.

وأكدت المصادر أن الحملة ستستمر حتى الانتهاء من إزالة جميع المباني المخالفة في نطاق المحافظة، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لضمان نجاح هذه الحملة.