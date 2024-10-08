محافظة الجيزة ترفع تعديات الباعة الجائلين بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية (صور)

قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمحال التجارية والأسواق العشوائية بشارع مستشفى الصدر.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور.

حيث أسفرت الحملات التي نفذها حي العمرانية بالتعاون مع شرطة المرافق عن رفع ٧٥٠ حالة إشغال للطريق شملت عربات مأكولات وإستاندات ومدرجات ووسائل لعرض المنتجات بمنتصف الطريق العام وقد تم مصادرتها مع تحقيق الإنضباط بالشارع وذلك بمتابعه من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية واللواء أحمد فتحي مدير شرطة المرافق.

كما شملت الحملات رفع البلدورات والأوتاد الحديدية ووسائل حجز انتظار السيارات إلى جانب إزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة وعددًا من نقاط فرز المخلفات وتوجيه المحال التجارية المخالفة بالسير في إجراءات التصالح وفقًا للقانون.