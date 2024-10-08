تحرير محضر غلق لبدال تمويني يعمل خارج أوقات الدوام الرسمية بإمبابة (صور)

نفذت إدارة تموين إمبابة حملة تموينية مكثفة أسفرت عن نتائج إيجابية في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين.

وقادت الحملة منى زيدان، مدير إدارة تموين إمبابة، بالاشتراك مع فريق عملها، حيث تمكنوا من ضبط العديد من المخالفات التجارية.

وتم خلال الحملة تحرير محضر عدم وجود قائمة لمخبز بلدي، إذ تم ضبط مخبز بلدي لا يمتلك القائمة المطلوبة بتفاصيل الإنتاج والمبيعات، كما تم ضبط سلع غذائية لا تطابق المواصفات القياسية المطلوبة، ومنشأة غذائية لا تلتزم بشروط النظافة الصحية.



تم أيضًا ضبط منشأة غذائية تقوم ببيع سلع بأوزان أقل من الوزن المذكور على العبوة، بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة كمية كبيرة من المواد الغذائية تزن 5175 كيلوجرامًا، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم المرور على عدد من البدالين التموينية، وتم تحرير محضر غلق لبدال تمويني يعمل خارج أوقات الدوام الرسمية.

وأكدت إدارة تموين إمبابة على استمرارها في شن الحملات الرقابية على مدار الساعة، وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضبط أي مخالفات قد تضر بالمستهلكين.

ودعت الإدارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، وذلك للمساهمة في الحفاظ على حقوقهم.