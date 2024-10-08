سائق متهم بهتك عرض فتاة قاصر بالسلام، ما حدث لإجبار والدها على الموافقة على الزواج

أدلي سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة قاصر ومعاشرتها معاشرة الأزواج بشقة بدائرة قسم شرطة السلام، باعترافات تفصيلية امام نيابة السلام.

اعترافات المتهم



وقال الشاب انه والفتاة مرتبطين عاطفين منذ فترة طويلة وقد تقدم لخطبتها اكثر من مرة الا ان والدها كان يرفضه في كل مرة.



واضاف المتهم ان والد الفتاة كان يراه شاب دون مستقبل وقال له بان ابنته ما زالت صغيرة ولن يزوجها في الوقت الراهن.



واوضح المتهم انه تحدث مع الفتاة بان يضعا والدها امام الامر الواقع ويجبراه علي تزويجهما وهي باقامتهما علاقة غير شرعية فكانت تذهب الفتاة اليه في شقته ويمارسان الرزيلة.



تلقي قسم شرطة السلام أول بلاغا من عامل يبلغ عمره 45 عاما، مقيم بدائرة القسم وبصحبته ابنته 15 عاما، عاملة بمصنع ملابس ومقيمة بذات العنوان.



وقرر والد الصغيرة تضرره من سائق توك توك عمره 20 عاما، ومقيم بدائرة القسم، لمعاشرة ابنته المذكورة معاشرة الأزواج بمحل إقامته، لوجود علاقة عاطفية بينهما ورفضه خطبتها له وعقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.