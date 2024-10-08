الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سائق متهم بهتك عرض فتاة قاصر بالسلام، ما حدث لإجبار والدها على الموافقة على الزواج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلي سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة قاصر ومعاشرتها معاشرة الأزواج بشقة بدائرة قسم شرطة السلام، باعترافات تفصيلية امام نيابة السلام

اعترافات المتهم


وقال الشاب انه والفتاة مرتبطين عاطفين منذ فترة طويلة وقد تقدم لخطبتها اكثر من مرة الا ان والدها كان يرفضه في كل مرة.


واضاف المتهم ان والد الفتاة كان يراه شاب دون مستقبل وقال له بان ابنته ما زالت صغيرة ولن يزوجها في الوقت الراهن.


واوضح المتهم انه تحدث مع الفتاة بان يضعا والدها امام الامر الواقع ويجبراه علي تزويجهما وهي باقامتهما علاقة غير شرعية فكانت تذهب الفتاة اليه في شقته ويمارسان الرزيلة.


تلقي قسم شرطة السلام أول بلاغا من عامل يبلغ عمره 45  عاما، مقيم بدائرة القسم وبصحبته ابنته 15 عاما، عاملة بمصنع ملابس ومقيمة بذات العنوان.


وقرر والد الصغيرة تضرره من سائق توك توك عمره 20 عاما، ومقيم بدائرة القسم، لمعاشرة ابنته المذكورة معاشرة الأزواج بمحل إقامته، لوجود علاقة عاطفية بينهما ورفضه خطبتها له وعقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قسم شرطة السلام نيابة السلام النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط بائع خضروات هتك عرض طالب في المطرية بالدقهلية

إحالة عاطل للجنايات بتهمة هتك عرض طفل في مصر الجديدة

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة قاصر في المرج

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

​هيئة الدواء تحذر من 9 عوامل خطر تسبب الإصابة بسرطان الثدي

رسوب 85 % من طلاب الفرقة الأولى بطب سوهاج، وعميد الكلية يرفض التعليق

كامل الوزير: انتهى عهد تسقيع الأراضي

وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى إنترلوك وبلدورات بميناء سفاجا (صور)

نعيم قاسم يكشف قدرات حزب الله ويتحدث عن انتخاب الأمين العام الجديد

"تضم القبور عظامهم قبل أن يدنس شبر واحد من أرض مصر"، رسالة تحذير قوية من اللواء ياسر وهبة

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالبورصات العالمية

الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات، ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهتي موريتانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف خانت امرأت نوح وامرأت لوط أنبياء الله؟ وكيف كانت نهايتهما؟

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

المزيد
الجريدة الرسمية