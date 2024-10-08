حبس سائق توك توك بتهمة الاعتداء على قاصر بالسلام

أمرت نيابة السلام بحبس سائق توك توك، متهم بمعاشرة فتاة قاصر معاشرة الأزواج بشقة بدائرة قسم شرطة السلام، ورفض التقدم لخطبتها والتهرب منها، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



تلقي قسم شرطة السلام أول بلاغا من عامل يبلغ عمره 45 عاما، مقيم بدائرة القسم وبصحبته ابنته 15 عاما، عاملة بمصنع ملابس ومقيمة بذات العنوان.



وقرر والد الصغيرة تضرره من سائق توك توك عمره 20 عاما، ومقيم بدائرة القسم، لمعاشرة ابنته المذكورة معاشرة الأزواج بمحل إقامته، لوجود علاقة عاطفية بينهما ورفضه خطبتها له وعقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.