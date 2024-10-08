الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق توك توك بتهمة الاعتداء على قاصر بالسلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس سائق توك توك، متهم بمعاشرة فتاة قاصر معاشرة الأزواج بشقة بدائرة قسم شرطة السلام، ورفض التقدم لخطبتها والتهرب منها، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.


تلقي قسم شرطة السلام أول بلاغا من عامل يبلغ عمره 45  عاما، مقيم بدائرة القسم وبصحبته ابنته 15 عاما، عاملة بمصنع ملابس ومقيمة بذات العنوان.


وقرر والد الصغيرة تضرره من سائق توك توك عمره 20 عاما، ومقيم بدائرة القسم، لمعاشرة ابنته المذكورة معاشرة الأزواج بمحل إقامته، لوجود علاقة عاطفية بينهما ورفضه خطبتها له وعقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نيابة السلام قسم شرطة السلام أول النيابة العامة

مواد متعلقة

نجوم كرة في قفص الاتهام، لاعب بيراميدز المعتزل يواجه تهمة السب والقذف، إمام عاشور وفتوح ينتظران المحاكمة، وأحمد المحمدي متورط في قضية اغتصاب فتاة

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

بدء جلسة محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة في قطر

الأكثر قراءة

تطور خطير، إيران تتخذ قرارا استعدادا للحرب مع أمريكا وإسرائيل

طلعت زكريا، محطات في حياة "طباخ الرئيس" وهذا سر علاقته بالفنانة هنا الزاهد

بعد سداد جزء من المستحقات، تعرف على خطة وزارة البترول لإنقاذ حقل ظهر

تصفيات أمم أفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا والقناة الناقلة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

قرص واحد بثلاثة أدوية، علاج ثوري لارتفاع ضغط الدم

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

أخبار مصر: سر انتشار الدخان بـ 6 أكتوبر، وفاة مصري ثالث بحادث المكسيك، أمير توفيق ينتقم من قندوسي، خطة البترول لإنقاذ حقل ظهر

منوعات

المزيد

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أرقام مانويل بيليجريني أكبر مدرب في تاريخ الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث حول فضل الاستشهاد في سبيل الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية