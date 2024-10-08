تطور خطير، إيران تتخذ قرارا استعدادا للحرب مع أمريكا وإسرائيل
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادرها أن البرلمان في طهران وضع مشروعا ستتمّ مناقشته، وهو مشروع قانون لإنشاء تحالف عسكري رسمي بين جميع أطراف محور المقاومة.
إنشاء مقر قيادة مشترك
ويضم المحور ووفق المصادر: إيران وسورية وآنصار الله والمقاومة الإسلامية في العراق وحزب الله وحماس والجهاد وجميع حركات المقاومة.
مناورات عسكرية ودعم عسكرى
كما ينص مشروع القانون على إنشاء مقر قيادة مشترك لتنسيق العمليات وموحد وهيكل القيادة موحدة وإجراء مناورات عسكرية مشتركة متواصلة والالتزام بإرسال دعم عسكري وسياسي وإقتصادي وإنساني في حالة وقوع هجوم من النظام الأمريكي أو الإسرائيلي على أي أعضاء الحلف.
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