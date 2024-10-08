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اقتصاد

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 10 جنيهات داخل الأسواق المحلية.

أحدث أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

 وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024 في الأسواق، في السطور الآتية: 

أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4091 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3580 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3068 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28640 جنيهًا.

 

أسعار الذهب في التعاملات الفورية

 استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين في السوق لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ومزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

 

ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وبلغ 2643.68 دولار للأوقية (الأونصة) حتى الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 2662.90 دولار.

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وتترقب الأسواق صدور محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، كما سيتحدث عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.

 

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