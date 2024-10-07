تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من أكتوبر

شهدت أسعار الذهب المحلية تحركات محدودة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وتحركت أسعار جرامات الذهب في نطاق 10 جنيهات صعودا وهبوطا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري ولم تشهد الأسعار أي تحركات كبيرة سواء في الجنيهات الذهب أو الجرامات وإنما كان التحركات طفيفة ومحدوده داخل الأسواق.

كما تم تحريك سعر الجنيه الذهب وتذبذبات أسعاره ما بين 28720 وما بين 28640 جنيه داخل الأسواق خلال الأسبوع الأول من الشهر.

توقعات خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية



وتعرض الذهب لخسائر طفيفة، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تزايد الرهانات على خفض أقل لأسعار الفائدة الأميركية في نوفمبر، بعد بيانات قوية للوظائف، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعيا لمزيد من المؤشرات.

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انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2647.49 دولار للأوقية (للأونصة) بحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش. وظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 2667.10 دولار.

أدى تقرير الوظائف في سبتمبر الذي جاء أقوى من المتوقع، والذي صدر الجمعة، إلى تراجع توقعات خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، مما عزز الدولار.

ويرى المتداولون الآن احتمالية بنسبة 98% بأن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الشهر المقبل.