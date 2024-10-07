الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من أكتوبر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب المحلية تحركات محدودة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وتحركت أسعار جرامات الذهب في نطاق 10 جنيهات صعودا وهبوطا خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري ولم تشهد الأسعار أي تحركات كبيرة سواء في الجنيهات الذهب أو الجرامات وإنما كان التحركات طفيفة ومحدوده داخل الأسواق.

كما تم تحريك سعر الجنيه الذهب وتذبذبات أسعاره ما بين 28720 وما بين 28640 جنيه داخل الأسواق خلال الأسبوع الأول من الشهر.

توقعات خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية 
 

وتعرض الذهب لخسائر طفيفة، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تزايد الرهانات على خفض أقل لأسعار الفائدة الأميركية في نوفمبر، بعد بيانات قوية للوظائف، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعيا لمزيد من المؤشرات.

​​​​​​
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2647.49 دولار للأوقية (للأونصة) بحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش. وظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 2667.10 دولار.

أدى تقرير الوظائف في سبتمبر الذي جاء أقوى من المتوقع، والذي صدر الجمعة، إلى تراجع توقعات خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، مما عزز الدولار.

ويرى المتداولون الآن احتمالية بنسبة 98% بأن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الشهر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

أسعار الفائدة الأميركية العقود الأميركية الآجلة للذهب المعاملات الفورية المركزي الأميركي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الأكثر قراءة

من المتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن؟ رئيس الشعبة يجيب

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

حقيقة تقاضي أمير توفيق 30 ألف دولار للظهور مع إبراهيم فايق

اعتذر عن الغياب، رسالة غامضة من قائد فيلق القدس الإيراني

فرمانات رمضان وقرصة ودن حسام جابت نتيجة، إمام عاشور يظهر بـ "نيولوك جديد"

حسام حسن يستقر على هذا الثنائي لشغل مركز الظهير الأيمن أمام موريتانيا

3.5 مليون يورو سنويا من فرانكفورت لتمديد عقد عمر مرموش حتى 2029

منوعات

المزيد

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية