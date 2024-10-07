أسعار الذهب اليوم الإثنين 7-10-2024، آخر تحديث

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بقيمة 10 جنيهات داخل الأسواق المحلية وخلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4081 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3575 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3064جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28600 جنيهًا

توقعات خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية



وتعرض الذهب لخسائر طفيفة، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تزايد الرهانات على خفض أقل لأسعار الفائدة الأميركية في نوفمبر، بعد بيانات قوية للوظائف، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعيا لمزيد من المؤشرات.

الذهب في المعاملات الفورية

​​​​انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2647.49 دولار للأوقية (للأونصة) بحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش. وظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 2667.10 دولار.

أدى تقرير الوظائف في سبتمبر الذي جاء أقوى من المتوقع، والذي صدر الجمعة، إلى تراجع توقعات خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، مما عزز الدولار.

ويرى المتداولون الآن احتمالية بنسبة 98% بأن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الشهر المقبل.