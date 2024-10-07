ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الاثنين، إنه تم رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الدفعة الصاروخية الأخيرة.

حزب الله يقصف منطقة الجليل الأعلى المحتلة

من جهتها افادت القناة الـ12 الإسرائيلية أن صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بمنطقة كسرى سميع في الجليل الأعلى دون تسجيل إصابات.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

ووفقا للجبهة الداخلية الإسرائيلية، فقد دوت صافرات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الأعلى.

حزب الله يقصف حشود الاحتلال في مستعمرة شلومي

ومن جهته، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، إنه قصف حشودا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بدفعة صاروخية إسنادا لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.