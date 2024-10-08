أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في موريتانيا

منتخب مصر، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تكليف محمد أبو الوفا عضو المجلس برئاسة بعثة منتخب مصر الأول في مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم القادمة ٢٠٢٥.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى كل من محمد الشناوي،

المهدي سليمان،محمد عواد ومصطفى شوبير.

واللاعبون هم: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد،حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي فتحي، إبراهيم عادل.

في الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل.

بعثة منتخب مصر، فيتو

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني للفريق حسام حسن، موعد سفر الفراعنة الى موريتانيا استعدادا لمواجهة منتخبها ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن ، يوم 13 أكتوبر الجاري للسفر إلى موريتانيا لمواجهتها يوم 15 من الشهر ذاته في لقاء الإياب بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على متن طائرة خاصة.

ويخوض منتخب مصر الوطني مرانا وحيدا على الملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط، في اليوم السابق للمباراة 14 أكتوبر الجاري، على أن تعود البعثة إلى القاهرة فور انتهاء المباراة مباشرة.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر يوم 11 أكتوبر الجاري موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن فوزين كبيرين في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ثم فاز على بوتسوانا في الجولة الثانية خارج الديار بأربعة أهداف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.