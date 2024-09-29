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رياضة

حسام حسن يستقر على بديل محمد هاني قبل مواجهتي موريتانيا

إصابة محمد هاني في
إصابة محمد هاني في السوبر الإفريقي، فيتو

محمد هاني، استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على اختيار البديل الذي سيحل محل محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، خلال مواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

أحمد عيد يحجز مكانه بقائمة منتخب مصر

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر، أن أحمد عيد ظهير أيمن المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، حجز مكانه في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر المقبل، والمقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما يتجه الجهاز الفني لاستدعاء عمر جابر ظهير أيمن نادي الزمالك، إلا أن الجهاز الفني لم يحسم قراره بشا، اللاعب بشكل نهائي، حيث يفاضل بينه وبين أكرم توفيق لاعب الأهلي الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن. 

أحمد عيد ظهير النادي المصري، فيتو

منتخب مصر ينتظر التشخيص النهائي لإصابة محمد هاني

وينتظر الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا التشخيص النهائي لإصابة ظهير النادي الأهلي محمد هاني وإبلاغ المدير الفني حسام حسن، قبل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

 

إصابة محمد هاني بكدمة قوية في الركبة 

وأصبحت فرص لحاق محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، ضئيلة في الانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر المقرر انطلاقه بعد أيام قليلة، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتعرض محمد هاني للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، المقامة الآن على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وغادر محمد هاني ملعب مباراة السوبر الإفريقي في الدقيقة 26 متأثرا بالإصابة، ويحل عمر كمال عبد الواحد بديلا له.

 

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