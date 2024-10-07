الصحة: الانتهاء من 20 مشروعا لتطوير المستشفيات بـ 11 محافظة يناير المقبل

بتكلفة 10 مليارات جنيه..

كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة عن مشروعات تطوير المستشفيات التابعة للوزارة.

خطة تطوير مستشفيات وزارة الصحة

وأوضح وزير الصحة أن البنية التحتية الجارية بالقطاع الصحي والتي تلتزم الوزارة بالانتهاء منها بداية يناير من العام المقبل 2025، وتشمل 20 مشروعا، بإجمالي 2.648 سريرًا، بتكلفة 10.7 مليار جنيه بـ 11 محافظة هم (جنوب سيناء، الإسماعيلية، الغربية، البحيرة، القليوبية، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، أسوان، الوادي الجديد).

ولفت الوزير إلى العمل على تقييم المستشفيات القديمة على مستوى الجمهورية وخطة تطويرها، حيث تم اختيار محافظات (القاهرة والجيزة والإسكندرية) للبدء في تطوير المستشفيات القائمة بعدد 2 مستشفى في كل محافظة، خلال العام المالي الحالي، كما تم إسناد تنفيذ 22 مكتب صحة مستقل كمرحلة أولى بهوية بصرية.

إنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطي 200 سرير، يتم الانتهاء من مشروعاتها بحلول عام 2027

وأشار الوزير إلى إنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطي 200 سرير، يتم الانتهاء من مشروعاتها بحلول عام 2027، وذلك بتكلفة 12.5 مليار جنيه، بمدن (الخصوص بالقليوبية، كفر الشيخ الجديدة، المرج بالقاهرة، سوهاج الجديدة، أبوحماد الشرقية، كفر الدوار بالبحيرة، قوص بقنا، القوصية بأسيوط، المنيا الجديدة، طلخا بالدقهلية).

ولفت الوزير إلى المشروعات الكبرى الجار العمل بها مثل تطوير مستشفى أورام دار السلام (هرمل)، لتعمل بطاقة 162 سرير داخلي، و45 سرير رعاية، و19 سرير زرع نخاع، و160 كرسي علاج كيماوي، ومركز علاج إشعاعي متكامل، ومركز بحث علمي وتدريب مهني، و2 غرف مناظير، وعيادة تشخيص الأورام لليوم الواحد، و40 عيادة، و2 متعددة التخصصات، و9 غرف عمليات، بالإضافة إلى مشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال، والمتوقع أن يعمل بطاقة 250 إلى 300 سرير طبقًا للمساحات المتوفرة والمعايير.

وتابع الوزير أن المشروعات الكبرى يأتي على رأسها إنشاء مدن طبية متكاملة وتشمل مدينة العاصمة الطبية للبحوث والتدريب التابعة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بمساحة 230 فدان، وبتكلف 4 آلاف و223 سريرًا.

بالإضافة إلى الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، والتي ستقدم الرعاية المتخصصة والمميزة في المجال التعليمي الصحي التطبيقي مع الاهتمام بالأبحاث والتدريب والمساهمة في البرامج الموجهة للوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى مشروع مدينة النيل الطبية (مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية) والمتوقع الانتهاء منه منتصف العام المقبل يونيو 2025.