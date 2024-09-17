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شعبة الأدوية: 13 صيدلية حكومية بالمحافظات يتوفر بها الدواء الناقص في السوق

أدوية، فيتو
أدوية، فيتو
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أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الأدوية الناقصة في الصيدليات الأهلية متوفرة في كل الصيدليات الحكومية البالغ عددها 13 صيدلية بأغلب المحافظات.

توزيع عادل للأدوية بالصيدليات

وأوضح رئيس شعبة الأدوية في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن سبب عدم شعور المواطنين بتوفير الأدوية نتيجة توفرها تدريجيا وتوزيعها توزيعا عادلا بكميات متساوية على كل الصيدليات. 

 

وأكد أنه في حالة امتلاء السوق بالكميات المنتجة مرة واحدة سيتم تخزينها لذا تم التوزيع بالكوتة، مع مراقبة شركات التوزيع والمخازن لضمان وصول الأدوية لكل الصيدليات ومراقبة حجم الإنتاج في شركات الإنتاج.

 

أي مواطن لا يجد علاجه عليه التواصل بالخط الساخن لهيئة الدواء

وأكد أن أي مواطن لا يجد علاجه عليه التواصل بالخط الساخن لهيئة الدواء، وفي جميع الأحوال فالدواء متوفر في كل الصيدليات الحكومية البالغ عددها 13 صيدلية في أغلب المحافظات، ويمكن الاتصال بها للتأكد من توافر الدواء منعا للزحام، كما أن أغلب المرضى يتكدسون أمام صيدلية الإسعاف في وسط البلد، ولدينا إسعاف الأميرية ليس عليها زحام.

زيادة أسعار الأدوية مستمرة

وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أنه يتم تسعير الأدوية طبقا لقواعد هيئة الدواء المصرية، حيث يخضع الدواء للتسعير الجبري، وتتقدم الشركات بقائمة تكلفة ومستندات لهيئة الدواء، ويتم مراجعتها والتأكد من التكاليف.

 وأضاف عوف أنه إذا رأت لجنة التسعير أحقية الشركة في زيادة سعر المستحضر بعد مراجعة التكاليف للإنتاج يتم إقرار زيادة السعر، ويتم وضع مكاسب الصناعة ومتطلبات التطوير فى الحسبان.

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وأوضح رئيس شعبة الأدوية  أن زيادة أسعار الأدوية مستمرة، طالما تكلفة الإنتاج فى زيادة باستمرار، وبعد 3 أشهر من الآن، سوف يطالب العاملون في الشركات بزيادة سنوية في الأجور، مع بداية العام الجديد 2025؛ نظرا لزيادة تكاليف المعيشة فيتآكل الراتب فيضطر صاحب الشركة إلى زيادة الراتب.

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