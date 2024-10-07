ارتفاع أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق
أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت أسعار القمح والدقيق المستوردين ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر طن القمح المستورد نحو 600 جنيه، وارتفع سعر طن الدقيق المستورد نحو 400 جنيه مقارنة بسعره السابق.
فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق
وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:
أسعار القمح المستورد في الأسواق
البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:
- سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12300 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه عن سعره السابق.
- بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12500 جنيهًا للطن، بارتفاع 600 جنيه عن سعره السابق.
- بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12200 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه عن سعره السابق.
سعر الدقيق في الأسواق
وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:
- بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.
- سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14800 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.