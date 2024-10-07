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اقتصاد

ارتفاع أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق

القمح المستورد، فيتو
القمح المستورد، فيتو

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، سجلت أسعار القمح والدقيق المستوردين ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر طن القمح المستورد نحو 600 جنيه، وارتفع سعر طن الدقيق المستورد نحو 400 جنيه مقارنة بسعره السابق.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

 

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي: 

  1. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12300 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 12500 جنيهًا للطن، بارتفاع 600 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12200 جنيه للطن، بارتفاع 600 جنيه عن سعره السابق.
أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق، فيتو

 سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 14800 جنيه للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.
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