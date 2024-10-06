القمح وفول الصويا والسكر الخام في صدارة الواردات الغذائية خلال أسبوع

كشف تقرير للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي بلغ 2170 رسالة بنحو 615 ألف طن لعدد 842 شركة مستوردة.

وجاء بالتقرير أن الواردات تنوعت ما بين 150 صنفا من قمح، فول صويا وسكر خام من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، البرازيل وأوروجواي.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 666 رسالة، يليه ميناء بور سعيد والذي أحتل المركز الثاني بـ 410 رسائل، ثم ميناء مطار القاهر بإجمالي 333 رسالة.



وفي سياق متصل سجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 51 منتجا و8 شركات ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 545 منتجا جديدا، وأصدرت 15 شهادة بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 39 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، و1 زيارة لمضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 89 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 48 شكوى وجار فحص 41 شكوى.



ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 670 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسوان، مطروح، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، البحيرة، سوهاج والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 48 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.



وتم تسجيل 521 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 531 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 342 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.