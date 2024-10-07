الخط الإيراني الأحمر، الحرس الثوري يضع 10 سيناريوهات للرد على هجوم إسرائيل المحتمل

كشفت مصادر إيرانية، اليوم، عن إعداد وحدة التخطيط نحو 10 سيناريوهات للرد على الإجراء المحتمل لإسرائيل.

إيران تضع 10 سيناريوهات للرد على إسرائيل

ووفق وكالة "تسنيم" الإيرانية، أكدت مصادر عسكرية، جاهزية تلك السيناريوهات مؤشر على جدية إيران في الرد على إجراء إسرائيلي محتمل.

وشددت المصادر العسكرية، على أن رد إيران لن يكون بالضرورة على مستوى الرد الإسرائيلي لكنه قد يكون أكثر شدة.

وأشارت المصادر، إلى أن العديد من الدول أخطرت إيران أنها لن تشارك إسرائيل في ردها المحتمل.

وتابعت مهددة، أي دولة ستساعد إسرائيل في عمل محتمل ستتجاوز الخط الأحمر الإيراني.

البنتاجون يعمل على تجنب رد إسرائيلي يوسع الحرب

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة تعمل على تجنب رد إسرائيلي على إيران، يؤدي إلى توسع الحرب فى المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بات رايدر، فى بيان صحفى: "نبذل جهودًا حثيثة لتجنب صراع إقليمي أوسع".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "نقر بحق إسرائيل في الرد على الهجوم الإيراني لكننا نريد خفض التصعيد الإقليمي".

فى ذات السياق، قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن سيجري قريبا اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.