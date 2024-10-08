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اقتصاد

4.45 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع  نحو 4.45 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 814 مليون ورقة منفذة على 146 ألف عملية. 

 

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.49 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 838 مليون ورقة منفذة على 110 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 45.12 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 55.87 % خلال الجلسة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات الإثنين 7 أكتوبر 2024، أول جلسات الأسبوع الجاري، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.249 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.31% عند مستوى 31819 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 39316 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% عند مستوى 13794 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18%  عند مستوى 7591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 10828 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.78% عند مستوى 3275 نقطة.

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