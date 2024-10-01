إزالة 612 وصلة مياه شرب مخالفة في الفيوم

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إزالة 613 مخالفة وتعديًا على شبكات مياه الشرب خلال شهر أغسطس الماضي، بمنطقة DMZ 5، التي تضم الوحدات المحلية بقرى اللاهون وهوارة عدلان وهوارة المقطع والقرى والعزب التابعة لهم.

نتائج الحملات على مخالفات توصيل المياه

وتابع بيان شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم إزالة 325 توصيلة مياه خلسة ما بين سكني وتجاري، وإزالة 77 كولدير مياه بالشوارع موصل علي الشبكة خلسة، و6 حالات ري أراضي زراعية بمياه الشرب، و200 حالة مخالفة لشروط التعاقد، وإزالة 4 حنفيات عمومية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وأخطرت النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم ومباشرة التحقيقات.

كما تمكن المشكلة من شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، من الكشف على ٦٨ حالة فاقد فيزيائي ( تسريبات وكسور) بخطوط مياه الشرب وإصلاحها بالكامل بالمناطق السابق ذكرها.

إهدار مقدرات الشركة بسبب الممارسات غير القانونية

يذكر أن الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها البعض تتسبب في إهدار موارد الشركة واستنزاف طاقتها وتعطيل خطط وبرامج التنمية، وأن الشركة تسعى الي تيسير الإجراءات للمواطنين للحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات العمل المدني بتوصيل الخدمات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاََ، حتى لا يلجأ بعض المواطنين لسرقة المياه كما تعتزم شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى التوسع بمناطق DMZ للقضاء على فاقد المياه حفاظًا على كل قطرة مياه من الاهدار

استمرار الحملات

وقال ناصر العمدة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والمتابعة أن حملات التفتيش مستمرة لتغطية جميع أنحاء المحافظة، ضبط وإزالة كافة أشكال التعديات على شبكات مياه الشرب

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