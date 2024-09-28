مياه الفيوم تواصل تطهير المرشحات في المحطات بالمحافظة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أنها مستمرة في غسيل وتطهير مرشحات ومروقات محطات مياه الشرب في كل محطات المحافظة، وتم الانتهاء من محطة مياه البرنس والريان وأبو جندير وبني عتمان، باستخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل على تنقية المياه.

وتتم عملية التطهير طبقا للخطة الدورية الموضوعه لتطهير وغسيل وتعقيم مراحل التنقية بمحطات مياه الشرب، لتقديم منتج يحقق المواطن واحتياجاته فى الحصول على كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

تطهير المرشحات بالتناوب

وتتم عمليات الغسيل والتطهير، بالتناوب بين مراحل التنقية للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين كما تتم فى وجود المراقبين الصحيين التابعين لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، ويتم فى أعمال التطهير استخدام محلول هيبوكلوريت الصوديوم لمدة 24 ساعة، ومتابعة التحاليل والقياسات المعملية للتأكد من مطابقة العينات لقرار وزير الصحة 458 لسنة 2007 وللكود المصرى حفاظا على الصحة العامة، وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة

تحليل عينات عشوائية من مياه الشرب علي مدار الساعة

وتعمل الفرق المتخصصة بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، وتقدم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم سحبها، لإجراء التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا على مدار 24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية والشكلية للحفاظ على صحة المواطنين، واستمرارا لتنفيذ خطة الشركة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.

آلية حل شكاوى المواطنين

وتعمل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى علي الاستجابة السريعة لشكاوى عملائها والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء علي مدار 24 ساعة.

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