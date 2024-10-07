إعلام إسرائيلي: الجيش فشل في إحباط هجوم صاروخي متوقع من غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الجيش فشل مرة أخرى في إحباط هجوم صاروخي كان يتوقعه من غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفشل في التصدي لصواريخ حماس

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال كان يستعرض في عملياته صباحا ولم تكن لديه معلومات محددة.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة شخصين بجروح طفيفة جراء سقوط صواريخ أطلقت من خان يونس باتجاه مدينة حولون جنوب تل أبيب.

إصابة إسرائيليين في قصف صاروخي من غزة

وأفادت إعلام إسرائيلي، بأنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه تل أبيب والقبة الحديدية اعترضت بعضها، وسقوط إصابات.

وقالت فصائل فلسطينية: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية من نوع إم-90”.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت عمق الكيان الصهيوني، وتحديدا مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة /M90".

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