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رياضة

بعثة الأهلي تصل المغرب لخوض منافسات بطولة إفريقيا لكرة اليد

الأهلي
الأهلي

كرة اليد، وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي، برئاسة  مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، إلى المغرب، استعدادًا لخوض منافسات البطولة الإفريقية للأندية، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.

 

‎قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة اليد رجال 

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلًّا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

 

‎‎قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة اليد سيدات 

وتضم قائمة سيدات اليد كلًّا من:
نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

 

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