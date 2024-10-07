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الأمن يكشف لغز مقتل الطفلة لميس في الدقهلية

أمن الدقهلية، فيتو
أمن الدقهلية، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على رحمة وهانم شقيقتين متهمتين بقتل الطفلة لميس وسرقة قرطها الذهبي ووضع الجثمان في جوال وكرتونة ببلكونة الشقة السكنية للمتهمة الأولى زوجة عم الضحية.
 

وكان "محمد.ا" سائق توك توك، ومقيم عزبة إبراهيم الشربيني - التابعة لقرية بسنديلة
دائرة المركز، حرر محضر يفيد بغياب نجلته لميس، وأنها كانت تتحلى بقرط ذهبي.


وحال قيامه بالبحث عنها عثر على جثتها بشرفة الشقة الخاصة بشقيقة الكائنة بالطابق الثاني بمنزله
منزل عائلة والمكون من ثلاثة طوابق وشقة سكنه بالطابق الأول.

فريق بحث لكشف ملابسات الحادث 
تم تشكيل فريق بحث حيث كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس من "محمد.ا" 36 عاما، باختفاء نجلته من المنزل "لميس"، عمر 4 سنوات، ويقيمون بعزبة إبراهيم التابعة لشركة بسنديلة نطاق المركز.

زوجة العم وشقيقتها وراء ارتكاب الجريمة 

أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة زوجة عم المتوفاة  رحمة. م ٢٥ سنه ربة منزل، ومقيمة بشقة محل العثور على الطفلة، وشقيقتها  هانم. م   13 سنه طالبة بالصف الاول الاعدادي بمدرسة الزهراء الاعدادية، ومقيمة طرف شقيقتها بذات الشقة عقب تقنين الاجراءات.

ضبط المتهمتان واعترافهما بارتكاب الجريمة 

تم ضبط المتهمتان وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعـة واضافت الاولى بمرورها بضائقة مالية واحتياجها المبلغ مالي لسداد قروض، وانها قامت باستدراج الطفلة بمساعدة شقيقتها بقصد الاستيلاء على القرط الذهبي ولدي محاولة ذلك قامت الطفلة بالصراخ والاستغاثة فقامت بكتم انفاسها ومقتلها وبارشادها تم ضبط القرط الذهبي.

 

حيث  كشفت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس غموض اختفاء طفلة في العقد الأول من عمرها، وذلك بعد العثور على جثمانها داخل شيكارة بكرتونة كبيرة وسط بعض المخلفات ببلكونة شقة عمها، ليتبين قيام زوجة العم بالتخلص منها من أجل سرقة قرطها الذهبي لسداد مديونياتها.

 

فحص الكاميرات وأروقة المنزل 

 وانتقل ضباط فريق البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف أبوشعيشع، رئيس الفرع، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث والقوة المرافقة له الى القرية وجرى فحص كاميرات المراقبة وفحص كافة أروقة المنزل.

وبتفتيش مسكن شقيق المبلغ عثر على الطفلة "جثة هامدة" وموضوعة داخل جوال بكرتونة كببرة الحجم داخل بلكونة الشقة.

وبمناقشة الأب اتهم زوجة شقيقه وتدعى "ر.م.غ"، 24 عاما بالتخلص من نجلته لسرقة قرطها الذهبي وذلك نتيجة مديونياتها وتعثرها في سداد قرض مستحق لوالدها.

و بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة بارتكاب الواقعة وبمناقشتها اعترفت بقيامها باستدراج الطفلة والإطباق على أنفاسها والتخلص منها وسرقة قرطها الذهبي وفشلها في إخفاء جثتها فقامت بوضعها داخل جوال ووضعه بكرتونة كبيرة الحجم بجانب بعض المخلفات داخل البلكونة.

وتم إيداع جثمان الطفلة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بسبب قرط ذهبي، مقتل طفلة على يد زوجة عمها في الدقهلية

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