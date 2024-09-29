الأحد 29 سبتمبر 2024
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الطب الوقائي يتفقد إداراتي بلقاس وجمصة الصحية بالدقهلية (صور)

جولة تفقدية للطب
جولة تفقدية للطب الوقائي، فيتو

أجرى الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية الطب الوقائي في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة لإدارتى بلقاس وجمصة وذلك لمتابعة سير العمل.

ويأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بتكثيف الجولات التفقدية بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة. 

الجولات التفقدية بهدف ضبط المنظومة الصحية

وتضمنت الجولة تفقد وحدة عصفور وديوان الادارة الصحية بجمصة، بالإضافة إلى المركز الطبي بالمنصورة الجديدة ومركز طب الاسرة والقافلة الطبية بالجزائر

وكشف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن الزيارة شملت تفقد عيادات الصحة الإنجابية، والتأكد من انتظامها، وكذلك منظومة تقديم الخدمة الصحية من خلال المبادرات الرئاسية.


انضباط منظومة صرف ألبان الأطفال 

كما وجه الطنبولى خلال الزيارة بضرورة  انضباط منظومة صرف ألبان الأطفال داخل المركز، ومراجعة  أرصدة وصلاحيات الأدوية.
 

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