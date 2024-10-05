العثور على جثة أمين شرطة بجوار شريط السكة الحديد في الدقهلية
عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثمان أمين شرطة بجوار شريط السكة الحديد وذلك إثر سقوطه من أحد القطارات خلف منطقة إسعاف كفر العرب بطلخا.
العثور على جثة امين شرطة بجوار قضبان قطار بطلخا
تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا من بعض الاهالي بالعثور علي جثه بجوار شريط القطار خلف نقطة إسعاف كفر العرب بطلخا.
وجود جثه ملقاه علي الارض بجوار شريط القطر كفر العرب
علي الفور انتقلت سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثه ملقاه علي الارض بجوار شريط القطر كفر العرب.
وبالفحص المبدئي تبين سقوط عبدالباسط عبدالمحسن محمد، 40 سنة، ومقيم بالمحلة الكبرى، محافظة الغربية، ويعمل امين شرطة بمديرية امن الدقهلية.
جري نقل الجثة الى مشرحة مستشفي المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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